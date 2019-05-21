荣耀20/20 Pro正式亮相：采用打孔屏

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IT之家5月21日消息 荣耀20系列伦敦发布会正在进行中，目前荣耀20和20 Pro已经正式亮相，采用了打孔全面屏，一起来看一下。
荣耀20 Pro采用了6.26英寸打孔屏，官方称实际握感相当于5.3英寸机型，并且后壳采用动态全息设计，四边3D曲面玻璃。另外手机采用了侧边指纹+电源键二合一设计，官方称0.3秒极速解锁。
荣耀20系列提供梦幻蓝、幻影黑、宝石蓝和午夜黑配色，还提供MOSCHINO官方保护壳。
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