游戏成瘾将正式成为一种疾病？就看下周投票结果了

北京时间5月22日消息，你有没有沉迷玩电子游戏无法自拔？小心点，你可能会被定义成“有病”了。

世界卫生组织（WHO）将在下周进行一项投票，决定是否将电子游戏成瘾正式确定为一种疾病。目前有越来越多的证据表明，许多年轻的游戏玩家在玩电子游戏时出现了上瘾行为，并因此面临着极大的心理压力。

核磁共振扫描结果显示，抑郁症与电子游戏成瘾之间存在联系，致瘾的电子游戏对儿童大脑的影响与药物滥用或酗酒类似。2018年，世界卫生组织在对《国际疾病分类》进行第11次修订时，将电子游戏上瘾列为一种疾病，即游戏障碍。

世界卫生组织将游戏障碍定义为一种游戏行为（“数码游戏”或“视频游戏”）模式，特点是对游戏失去控制力，日益沉溺于游戏，以致其他兴趣和日常活动都须让位于游戏，即使出现负面后果，游戏仍然继续下去或不断升级。

就游戏障碍的诊断而言，行为模式必须足够严重，导致在个人、家庭、社交、教育、职场或其他重要领域造成重大的损害，并通常明显持续了至少12个月。

在游戏障碍被列为一种疾病之后，许多家长迫切需求成立治疗游戏成瘾中心，一些沉迷于电子游戏的人表示，如果游戏成瘾中心建成并投入运营，希望能改变他们“崩溃”的生活。

研究表明，参与数字或视频游戏的人群中只有一小部分会受到游戏障碍的影响，不过，玩游戏的人应该警惕他们在游戏上所花的时间，特别是当他们因此无暇顾及其他日常活动时，并警惕游戏行为模式对身心健康和社交功能的影响。

将电子游戏成瘾列为正式疾病的决定可能会面临一些阻力。非营利组织国际游戏开发者协会（IGDA）此前曾发出警告，表示将谴责任何将游戏上瘾归类为疾病的决定。微软等游戏巨头声称，他们正试图让家长更多地控制孩子在游戏上所花的时间。

游戏成瘾与精神疾病

2013年，美国精神病学学会在第五版《精神疾病诊断与统计手册》中引入了“互联网游戏障碍”的概念。当时亚洲一些国家和研究机构对年轻男性的研究显示，当人全神贯注于网络游戏时，他们大脑的活动与毒品成瘾者类似，在极端情况下可能表现为上瘾行为。不过，当时美国精神医学学会将“互联网游戏障碍”归类为“尚待进一步研究”的范畴。

2017年，发表在《美国精神病学杂志》上的一项针对美国、英国、加拿大和德国成年人的研究显示，符合美国精神医学学会提出的“互联网游戏障碍”症状的玩家非常少，只有0.3%到1%的人满足标准，65%的玩家没有任何相关症状。而且，即便是符合美国精神医学学会所列症状的玩家，他们的精神健康、生理健康和社会活动与其他人并没有显著差异。

事实上，早在2008年，中国首个《网络成瘾临床诊断标准》就通过专家论证，网络游戏成瘾被正式纳入“精神疾病”的诊断范畴。我国成为世界上第一个出台网络成瘾诊断标准的国家。2013年，《网络成瘾临床诊断标准》正式被收入美国精神医学学会编著的第五版《精神疾病诊断与统计手册》。