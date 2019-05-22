谷歌发现G Suite漏洞：部分密码明文存储长达十四年

新浪科技讯北京时间5月22日早间消息，据美国科技媒体The Verge报道，谷歌在博客文章里披露，公司最近发现一个漏洞，导致部分G Suite用户的密码以明文方式存储。

博文中称，该漏洞自2005年以来就存在，但谷歌未能找到任何证据表明，任何人的密码被非法访问过。公司正在重置可能受影响的密码，并已告知各G Suite管理员。

G Suite是Gmail和谷歌其它应用的企业版本。显然，G Suite中出现的这个漏洞源于专为企业涉及的功能。一开始，公司的G Suite应用管理员可以手动设置用户密码——例如，在新员工入职前——如果管理员这样操作了，管理控制台会以明文方式存储这些密码，而非哈希加密存储，之后，谷歌便删除了这个管理员功能。

谷歌的帖子详细地解释了加密哈希的工作原理，似在为了分清楚与这一漏洞有关的细微差别。虽然密码是以明文方式存储，但它们至少是明文存储在谷歌的服务器上，因此比起存储在开放互联网上，这些明文密码还是比较难访问的。虽然谷歌并未明确说明，但谷歌似乎也在努力让人们相信，这次的漏洞与其他遭到泄露的明文密码问题不一样。

另外，谷歌并未说明具体有多少用户受到这一漏洞的影响，只是表示该漏洞影响了“我们部分的企业G Suite用户”——估计是2005年时使用G Suite的那些人。尽管谷歌也没有发现任何人恶意使用这一访问权限的证据，但我们也无法清楚地知道究竟谁访问过这些明文密码。

目前这个漏洞已经修复，同时谷歌在博文最后表达了歉意。