Facebook前高管：扎克伯格应该放弃CEO职位专注产品

北京时间5月22日早间消息，据美国财经媒体CNBC报道，Facebook前首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）周二接受采访时表示，Facebook CEO扎克伯格应该聘请一位新CEO，自己专心打造产品。

斯塔莫斯于2018年离开Facebook，他在多伦多参加Collision Conference会议时表示：“有一种合理的说法，说他拥有过多的权力。扎克伯格应该放弃一些权力。如果我是他，我会聘请一位新CEO掌管公司。”

在言谈之中，斯塔莫斯甚至暗示应该聘请微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）担任CEO。

3月份，Facebook首席产品官克里斯·考克斯（Chris Cox）离职，扎克伯格成为产品主管，斯塔莫斯认为扎克伯格应该将注意力继续放在产品上，将领导角色交给别人来扮演。

斯塔莫斯还认为，产品是扎克伯格的兴趣所在，他应该聘请一位CEO，协助传达内部外部信号，公司的文化必须改变。

除此之外，斯塔莫斯还谈到了分拆问题。他说，分拆Facebook，将YouTube从谷歌分拆，这种言论有一定的合理性，因为两家公司削弱了竞争。但有一些本质问题困扰社交媒体，比如虚假信息泛滥，操作广告系统用于政治目的，而分拆无法从根本上解决这些问题。

斯塔莫斯说：“大家对反垄断感到兴奋，‘我们讨厌这家公司，所以让我们分拆它们吧。’这样的感觉很好。有3家公司存在同样的本质问题，事情不会变得更好。”