内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

Facebook前高管：扎克伯格应该放弃CEO职位专注产品

2019-5-22 8:36:06来源：新浪科技作者：中天责编：懒猫/实习评论：

北京时间5月22日早间消息，据美国财经媒体CNBC报道，Facebook前首席安全官亚历克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）周二接受采访时表示，Facebook CEO扎克伯格应该聘请一位新CEO，自己专心打造产品。

斯塔莫斯于2018年离开Facebook，他在多伦多参加Collision Conference会议时表示：“有一种合理的说法，说他拥有过多的权力。扎克伯格应该放弃一些权力。如果我是他，我会聘请一位新CEO掌管公司。”

在言谈之中，斯塔莫斯甚至暗示应该聘请微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）担任CEO。

3月份，Facebook首席产品官克里斯·考克斯（Chris Cox）离职，扎克伯格成为产品主管，斯塔莫斯认为扎克伯格应该将注意力继续放在产品上，将领导角色交给别人来扮演。

斯塔莫斯还认为，产品是扎克伯格的兴趣所在，他应该聘请一位CEO，协助传达内部外部信号，公司的文化必须改变。

除此之外，斯塔莫斯还谈到了分拆问题。他说，分拆Facebook，将YouTube从谷歌分拆，这种言论有一定的合理性，因为两家公司削弱了竞争。但有一些本质问题困扰社交媒体，比如虚假信息泛滥，操作广告系统用于政治目的，而分拆无法从根本上解决这些问题。

斯塔莫斯说：“大家对反垄断感到兴奋，‘我们讨厌这家公司，所以让我们分拆它们吧。’这样的感觉很好。有3家公司存在同样的本质问题，事情不会变得更好。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Facebook

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有