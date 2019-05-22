靠低成本+便利性，马云的相互宝抢了传统保险风头

5月22日消息，据国外媒体报道，相互宝、水滴互助等医疗保健计划正在以低廉成本和便利性颠覆中国传统保险行业。

中国平安去年雇佣了约140万人推销保险。然而，抢尽保险行业风头的却是马云，其只用了50名员工和服务3亿客户的愿景。

马云旗下的蚂蚁金服集团于去年10月份推出了类似于医疗保险的产品相互宝，目前已经拥有约6500万客户。加入相互宝的用户每月只需要支付少量费用，集中起来的资金被用于支付身患癌症、阿尔茨海默症甚至埃博拉等疾病的用户的治疗费用。

蚂蚁金服集团保险事业群总裁尹铭在接受采访时表示：“没有哪家保险公司会为这么大的客户群提供服务。”“他们不会去尝试。”

实际上，蚂蚁金服的相互宝大可以称之为医疗众筹，这也是中国市场的一个新兴行业。越来越多的公司开始涉足这项业务，除蚂蚁金服之外，包括打车巨头滴滴出行和腾讯支持初创公司等50多家企业也在进入这个市场，从而颠覆了传统的医疗保险业务。

这是一种独特的商业模式，可能只有在中国市场才能实现。整个中国已跨入智能手机时代，这意味着7亿多人只需要在手机上点击几下，就可以进行注册、支付月费，甚至上传医疗文件和账单。

同时，这些公司通过从每笔支出中提取一定比例的管理费用来产生营收，通常为8%。

奥纬咨询在一份名为“Insuretech”的研究报告中指出，到2020年，保险科技可能产生总额高达1740亿美元的保费。

报告称：“在中国，保险市场增长率高达两位数，而保险科技的发展正在引发一场保险业革命。”

中国的传统保险业刚刚起步。瑞士再保险(Swiss Re)的一份报告显示,由于人们收入增加和卫生保健意识日益增长,21世纪30年代中期中国将成为世界上最大的保险市场。

在成都拥有一家美容院的杨金珠(音译，Yang Jinzhu)只需在手机上轻击几下，就能加入相互宝的行列。

“这不贵，注册也很容易，所以我想：为什么不呢？”40岁的杨金珠说。她每个月在商业保险上的花费大约是1000元。随后，她说服了包括家人在内的另外八个人也加入了相互宝。

蚂蚁金服等公司的优势在于其对员工的依赖程度相对较低。中国人寿和中国人保等保险公司主要依靠员工销售保单、审查索赔和支付款项。

相比之下，蚂蚁金服只有大约50人在为“相互宝”工作。除了无处不在的支付应用，蚂蚁金服的人工智能软件能够处理数千万张收据，识别索赔和医疗记录的效果也越来越好。它还可以自动验证来自中国1万多家医院的印章。

尹铭说：“当我们意识到我们可以为成千上万的用户提供服务时，我们知道这不能全靠人力完成，我们需要依靠技术。”

蚂蚁金服的愿景是在两年内拥有3亿名相互宝会员，也就是覆盖中国五分之一的人口。目前人们对卫生保健的需求在不断上升。

彭博资讯驻香港分析师林瑞麟(Steven Lam)表示：“对传统保险公司的直接影响是它们可能失去大众市场，因此定价可能面临压力。”“这是一个非常有趣的范例。”

据报道，到目前为止，相互宝已经为至少49名危重患者提供了补偿。

相比之下，腾讯支持的水滴公司通过其会员计划水滴互助向约3500名会员支付了4.7亿元人民币的保费。该公司创始人兼首席执行官沈鹏表示，在参加水滴互助的7000多万用户中，大多数人此前从未购买过商业保险。

这家总部位于北京的初创公司成立于2016年，获得了包括创新工场和IDG Capital等基金的支持。沈鹏说，水滴公司正在寻求估值超过10亿美元的新融资，计划实现自动化报销并开发区块链技术。目前该公司雇佣了大约2000人。

参加水滴互助的会员年龄必须满28天，但不得超过65岁。被保险人不能有严重疾病史，也不能在其加入水滴互助的180天内提出索赔，而且赔付金额会根据年龄和疾病有所调整。

和相互宝不同，水滴互助不要求用户预付任何费用，但希望用户至少存入1元人民币。沈鹏说，这有助于用户阅读细则。

他说：“我们要求用户有预付金，因为它能帮助我们维持服务运营。”他补充说，水滴公司会把预付金存入一家商业银行。

虽然水滴互助早于相互宝，但后者的动力更足。蚂蚁金服最知名的业务是为阿里巴巴集团旗下购物网站提供支付宝服务。近年来，它一直在重新设计从货币市场基金到消费信贷在内的诸多金融产品。

相互宝的基本理念是，加入的人越多，他们分摊的费用就越少。蚂蚁金服表示，29天以上、40岁以下的相互宝会员在身患重疾时可以获得30万元的赔偿金，而40岁至59岁的会员可以获得10万元的赔偿金。

每位会员因此而分摊的金额不超过0.1元人民币，相关费用会从用户的支付宝账户中自动扣除。相互宝要求，有严重疾病史的人不能加入，而且用户在加入相互宝的前90天内无法获得理赔。

当出现理赔争议问题时，由数十万预先批准用户组成的团队将投票决定是否支付赔偿金。本月，蚂蚁金服推出了针对60至70岁人群的相互宝计划。

这些以会员制为基础的医疗保健计划远非完美。瑞银集团驻香港分析师凯文·楚（Kelvin Chu）说，这些计划可能会面临逆向选择，即身体健康的人会退出，留下的只是健康状况较差的成员。他说，缺乏定价和支付选择是这种计划的另一个限制。

但目前，相互宝已经赢得了像杨金珠等人的支持。

她说：“当你得了重病时，一点一滴都有帮助。”“即使有风险，现在花几块钱似乎也不是什么大问题。”