亚马逊CEO贝索斯：汽车行业近期发展令人“非常兴奋”

北京时间5月22日早间消息，据美国财经媒体CNBC报道，在三月份举行的全体员工会议上，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）告诉员工，他对汽车行业的近期发展非常着迷，这是该公司今年二月向电动汽车初创企业Rivian投资7亿美元的主要原因之一。

“现在，你们想一想汽车行业，涌现出Uber化、电气化、联网汽车等许多新事物，所以，这是一个令人着迷的行业。”贝索斯说，“观察并参与其中，将是一件非常有趣的事情，我对整个行业的发展感到非常兴奋。”

▲贝索斯

贝索斯的上述评论让人了解到他对汽车行业的浓厚兴趣，这是难得一遇的现象。今年二月，亚马逊公司通过对Rivian和另一家自动驾驶科技公司Aurora的投资而进入汽车行业，这些举措最终将有助于亚马逊提供更快捷、更便宜的送货服务，并助力该公司在其他领域的自动化服务，比如无收银杂货店。

在Rivian公司的产品中，最为人所知的是电动皮卡，迄今为止，这家企业已筹集到14亿美元的资金，其中包括四月份从福特公司筹集的5亿美元。Aurora是一家由前Uber、谷歌和特斯拉等企业高管运营的自动驾驶技术初创企业，据报道，该公司在二月份完成了总值5.3亿美元的融资后，资产市值已超过20亿美元。

继上述两项投资之后，亚马逊在私人公司的持股规模上个季度已飙升至接近14亿美元，这是该公司自2015年披露这一数字以来首次突破10亿美元大关。档案显示，这一数字比上一季度增长了近10亿美元，总体规模大约是两年前的5倍。

亚马逊没有列出个人投资金额，但披露了投资上市公司和私人公司的股权和股权认购权证的总价值。

亚马逊没有回应媒体的置评请求。

不断增长的投资

劳普风险投资公司（Loup Ventures）的分析师吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，投资自动驾驶公司可以让亚马逊“更深入地了解前沿技术”，有望直接提振其核心电子商务业务。例如，在电动汽车和自动驾驶汽车方面的投资，可能会给亚马逊改善最后一英里物流战略提供解决之道，并有可能降低整体运输成本。亚马逊上个季度的运输成本上升了21%，达到73亿美元。

蒙斯特认为：“这是外包研发的一种形式。”

自动驾驶技术可以在很多方面为亚马逊提供帮助。例如，今年一月，亚马逊推出了一款名为Scout的新型自动送货机器人，并与自动驾驶卡车初创企业Embark合作，处理部分货运业务。当亚马逊在2016年首次推出无收银商店时曾表示，他们使用的技术与自动驾驶技术基本相同。

更重要的是，这些投资意味着亚马逊投资其他公司（包括上市公司和私人公司）的兴趣日益增强，原因在于，尽管亚马逊的利润和现金流创出纪录，但其增长速度仍在放缓。

今年第一季度，亚马逊的营业利润为44亿美元，现金余额为470亿美元，均创历史新高。但其季度收入增长仅为16.9%，为2015年以来的最慢增速。

与此同时，文件显示，亚马逊在第一季度共花费12亿美元用于与“收购和其他投资活动”相关的现金支付，就单个季度的同类支出而言，仅仅落后于2017年第三季度的创纪录金额，当时亚马逊斥资137亿美元收购了全食公司（Whole Foods.）。根据Pitchbook的数据，在本季度，亚马逊以大约1亿美元的价格收购了Eero，以2.5亿美元收购了CloudEndure，而Rivian和Aurora则是它的两个最大投资项目。亚马逊本季度仍然是一个积极的投资者，上周在Deliveroo的融资轮中领投了5.75亿美元。

西北大学（Northwestern University）会计教授丹尼尔·奥伯迪亚（Daniel Aobdia）表示，尽管与亚马逊的总收入（2018年为2320亿美元）或资产（截至第一季度为1780亿美元）相比，上述投资显得微不足道，但对于一向被公认为低调企业投资者的网络零售业巨头来说，这种重大转变是显而易见的。

奥伯迪亚表示：“亚马逊正在加大对初创企业的投资力度，由于运营活动产生的现金流不断增加，这种做法已变得更加容易。这是一种很有意思的变化，与亚马逊致力向几个不同方向发展业务的理念相吻合。”

在三月份的员工会议上，贝索斯试图降低人们的期望，他说，目前还不认为对Rivian的投资会成为亚马逊的下一个增长动力。他表示，这仍然只是少数股权投资，电动汽车不会很快成为公司的下一个主要“支柱”。

但他接着强调了投资Rivian的另一个原因——被Rivian的创始人兼首席执行官斯卡林（RJ Scaringe）所吸引。贝索斯称后者“不可思议”，非常看好斯卡林在汽车领域的十年经验，并补充说，斯卡林的个性完全符合亚马逊的文化和价值观。

贝索斯说：“和我们的大多数重大投资和收购一样，我们一直在寻找具有使命感的企业家——他们是传教士，而不是雇佣军。领导Rivian公司的人，那个姓斯卡林的人，是我见过的最具传教士精神的企业家之一。”