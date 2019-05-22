NB-IoT近凉，5G能否笑到最后

IT之家注：本文来源于微信公众号鲜枣课堂（ID：xzclasscom），作者： 小枣君，IT之家获授权转载。

窄带物联网（Narrow Band Internet of Things, NB-IoT）成为万物互联网络的一个重要分支。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络，以降低部署成本、实现平滑升级。

NB-IoT（以下简称NB）现在的处境很微妙。

在过去这几年，NB是当之无愧的行业网红，备受追捧。三大运营商拼命推动它的商用落地，政府也出台了各项文件政策给它铺路。设备商们更不用说了，不遗余力地对它进行宣传造势。

可是，短短半年时间，一切都变了。

人们把全部的注意力都转移到5G身上，全国各地都忙着建5G试点，打通5G电话，围观5G的超高网速。媒体上全部都是关于5G的新闻，再也没人提起NB。

如今的NB，俨然已是过气网红。

NB失宠，是正常的技术迭代吗？是合理的吗？

我并不这么认为。

我觉得，NB推进过程中遇到的一系列问题，行业应该给予重视。尤其是对于5G来说，NB的失败经验，有很大的参考价值。

NB的意义，其实比我们想象中要大得多。

在我看来，它是全球第一个拿得出手的蜂窝物联网通信技术标准，也是第一个移动通信阵营专门为进军物联网而设计的技术标准。

在此之前，物联网=WLAN物联网（就是WiFi、蓝牙、Zigbee这样的短距离通信技术）。如今，物联网=WLAN物联网（WiFi、蓝牙、Zigbee...）+蜂窝物联网（2/3/4G、NB、LoRa、eMTC、Sigfox...）。

LPWA：Low Power Wide Area，低功耗广域网

众所周知，物联网是5G的主要应用方向，5G也属于蜂窝物联网技术。虽然5G很强大，但它和NB之间，并不是简单的演进替代关系。

NB技术，我们可以理解为是LTE技术的“简化版”。NB网络，是基于现有LTE网络进行改造得来的。

LTE网络，为“人”服务，为手机服务，为消费互联网服务。

而NB网络，为“物”服务，为物联网终端服务，为产业互联网（物联网）服务。

NB的特点，简单来说，就是：

覆盖面积更广（NB的信号增益比LTE更好，信号传播距离更远）

终端功耗更低（NB物联网终端的耗电很低，极端条件下，可以撑10年）

连接数更大（单位面积里，可以连接更多的终端数量）

成本更低（NB通信模组功能简单，成本更低）

NB的四大特点

NB的自身定位非常明确，就是低功耗广域覆盖的物联网场景。例如远程抄表、环境监测、野生动物跟踪等。

NB拥有一些5G所不具备的优势，所以无法被5G快速取代：

首先，NB是现成的技术，随时可以使用。

NB标准早已冻结，5G目前只是完成了eMBB的标准，物联网场景相关的uRLLC和mMTC还要再等一年多，要2020年年底才能完成。

第二，NB的建网成本更低。

因为NB是基于LTE网络的技术，所以在现网LTE网络的基础上进行改造，就可以很快组网，很快扩大覆盖。

目前各大运营商仍在大力推动LTE网络建设，也有利于NB的覆盖改善。

第三，是覆盖距离。

5G的覆盖距离是短板，如果低频段不能空出来给5G使用，那5G的覆盖会很成问题。从目前来看，5G几年之内都是热点覆盖，不可能在全国范围内达到4G相同的覆盖水平。

NB的信号增益比LTE更大，如果认真建设，肯定比5G有优势。

第四，NB通信模组的成本，相比5G更低（至少几年内如此）。

当然，5G相对NB，也有自己的优势：

一是大带宽高速率。

这个主要是手机（消费互联网）用得多。物联网场景下，大带宽需求集中在视频回传（4K/8K），还有VR/AR。这种场景并不算多。

NB的带宽确实很小，但eMTC可以适当弥补这方面的不足。eMTC也是基于LTE修改的，有点像NB的同门兄弟。

（关于eMTC，可以看这里：eMTC物联网，和NB-IoT有什么关系？）

二是低延时。

目前来看，5G低延时的优势明显。不过除了车联网之外，物联网低延时的应用场景不多。

三是海量连接数。

对于物联网来说，5G的指标是每平方公里100万个连接，NB的指标是每小区5万个连接。目前100万个连接的应用场景貌似还没有出现。

总结一下，如下图所示：

NB和5G的简单对比

从图中可以看出，NB和5G是可以互补的。所以，就像5G无法替代LTE一样，5G也无法替代NB。

5G和NB的关系，更像是主力军和先锋队的关系。在我们向“万物互联”进发的战役中，NB是一次尝试。

很不幸，在这次尝试中，NB出师不利，遭遇了挫折。而这个挫折，显然给5G的未来蒙上了一层阴影。

以前，Wi-Fi和蓝牙的时代，物联网火不起来，我们还可以说它技术有缺陷。现在，NB这样的蜂窝物联网技术吹了半天，也搞不定。那我们真的应该好好思考一下原因了。

究竟是技术本身的原因？还是市场推广的原因？或者说，问题到底出在供给侧（我们通信行业这边），还是需求侧（用户那边）？

小枣君曾经和一位在运营商物联网子公司工作的朋友聊过这个问题。他站在运营商内部角度，总结了几点原因：

1物联网子公司领导都是体系内的，干了两年就走，没有布局，没有战略。上下心不齐，自然没有动力。

2运营商自己的网络不够精细化，和客户谈场景，底气不足。

3习惯了卖终端，卖流量，在卖方案方面缺乏经验，思路转换存在一些问题。

4更喜欢以成本换收入。

我又找了做物联网产品的朋友调研，问他如何看待NB。

他给我的答复就更简单了，一是NB终端模块的成本更高，二是NB物联网卡的使用费率更贵，三是NB的覆盖不好。所以，他宁愿继续使用GSM（2G）。

我个人觉得，NB未能取得成功，原因确实是多方面的。

从NB自身角度来说，早期宣传的指标确实有夸大的成分。例如终端功耗，号称是电池待机10年，可实际上远远达不到。

另一方面，NB网络的覆盖质量，目前确实还是存在问题。这同样导致了用户缺乏对它的信心。

在非技术层面，问题也有不少。

作为NB在行业落地的主要推动者，运营商这边问题较为突出。

运营商在政企用户市场经营和方案落地推广上，表现不尽如人意。有内部人士说，从基因上，运营商就不太适合给企业用户做深度定制和精细化服务。

另外，包括运营商、企业和一些ZF部门，在推动NB技术落地时，心态过于浮躁，看重形式主义，也是一方面的原因。

总而言之，性能指标夸大、网络覆盖不佳、商业模式存在问题、心态浮躁，是NB遭受挫折的主要原因。

那么，我们现在大力推进的5G，是不是也存在这些问题呢？

我相信大家心里应该有数。

以心态浮躁为例。现在各地的5G，天天都有什么“5G火车站”、“5G机场”、“5G智慧城市”、“5G法院”、“5G远程手术”的新闻，是不是和之前NB造势时非常相似？

很多所谓“5G试点”，所谓“5G方案落地”，只是做做样子，拍拍照片，写写宣传稿，然后就不管不问了，放在那里落灰。

如果我们不从NB的失败中吸取教训，那么5G真的很有可能重蹈覆辙。

5G想要获得成功，面临的困难远比想象得要大。

近现代通信的发展过程，实际上是供给侧不断追赶需求侧的过程。

1G、2G、3G时代，通信基础设施过于落后，人类对通信的需求非常迫切，所以刺激了通信技术的快速发展，供给侧不断进步，最终满足了需求侧。

而如今的4G时代，需求侧和供给侧处于一种微妙的平衡状态。如果需求侧没有往前走，那单纯推动供给侧前进是很困难的。

和1/2/3/4G这些人联网技术不同，5G直接开辟了新的战场。它的主要目标，是开启万物互联的时代，是寻找和满足物联网的需求。

目前来看，需求一定是存在的，但是需要更多的时间去寻找和培育。

而不管是设备商还是运营商，企业还是政府，谁都没有能力大幅缩短这个时间。

面对这漫长的等待周期，与其搞“运动”式推广，拔苗助长，不如摆正心态，耐心做好产业链扶持，管理优化，核心技术研发，产品打磨，人才培养，网络设施建设等基础工作。这样会更有意义。

总而言之，5G不是一场百米冲刺。它是一场马拉松，最有耐心的那个人，才能笑到最后。