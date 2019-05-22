雷霆世纪游戏主机促销：购机抢单送显示器，秒杀最高直降1500元

IT之家5月22日消息 雷霆世纪在京东上线了品牌日狂欢促销，抢单送显示器，秒杀最高直降1500元，仅限5月22日当天。

首先推荐的是，复仇者V148P、复仇者V154、复仇者Z504系列游戏主机。

以雷霆世纪复仇者V148P为例，其搭载了英特尔i7 8700处理器，6核心12线程，睿频高达4.6GHz，采用了技嘉GTX 1600 Ti显卡，搭载技嘉B360M-GAMING HD主板，内存采用金士顿16GB DDR4 2400MHz，SSD采用金士顿A400 240G SSD，机箱选用航嘉GX500V大箱体设计，并搭载了Windows 10正版操作系统。

雷霆世纪追光之作包括Greenlight 945S、Greenlight 954S、Aorus 759游戏主机。

其中雷霆世纪 Aorus 759搭载了英特尔i9-9900K处理器，采用技嘉RTX 2080Ti显卡，采用了技嘉Z390主板，内存采用金士顿掠食者（RGB）DDR4 3600MHz 8G*2套装，SSD采用三星970EVO 500G M.2 SSD，闪存采用了英特尔傲腾16G，硬盘来自希捷酷鱼3T，采用Windows 10正版操作系统。