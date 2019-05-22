Apple Watch Series 4心电图功能即将登陆加拿大

继今年3月份苹果在watchOS 5.2更新中将心电图功能带到欧洲和中国香港后，又有一个国家即将加入Apple Watch Series 4的心电图支持行列，那就是加拿大。

今天的最新消息称，在加拿大卫生部数据库中，苹果获得了Apple Watch Series 4上ECG（心电图）功能的许可，ECG不规则心率节律通知显示为5月16日批准。这意味着ECG功能将很快登陆加拿大，也许就是iOS 12.4和watchOS 5.3正式版推送时。

从多方信息中我们可以确信每款Apple Watch Series 4都内置ECG硬件，只是软件访问被禁止。想要在一个国家或地区推出ECG功能，必须得到当地卫生医疗主管部门的许可。早在2018年12月，watchOS 5.1.3就引入了ECG功能，但适用地区仅限于美国、波多黎各、美属维尔京群岛和关岛。随后在watchOS 5.2中，ECG登陆了19个欧洲国家和中国香港。

尽管目前还没有支持国行版的消息，不过已经有部分锋友体验到了港版ECG，持有目前已开通ECG功能的Apple Watch Series 4（美版、港版或部分欧版）以及香港运营商的sim卡即可激活，并且ECG应用在换卡之后似乎不会消失。

ECG作为Apple Watch Series 4的亮点功能受到较大关注，这项功能是用来测量心脏活动，可用于发现异常节律并诊断心脏状况，Apple Watch在检测到不规则心律时向用户发送通知。获得心电图数据非常简单，只需戴上Apple Watch，启动测试，然后将手指放在数字表冠上30秒即可。在心电读数被获取后，系统会提供心率图表，用户可以把它共享给医生。