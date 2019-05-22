北京通州：诺贝尔奖得主可获100平米人才公寓租金减免

IT之家5月22日消息 北京通州区人才工作领导小组办公室日前发布了2019年度通州区人才公寓配租工作的通知。

通知规定，为贯彻落实《通州区加强高层次人才队伍建设五年行动计划》，进一步做好高层次人才评价认定工作，通州区将高层次人才分为以下六个层级：

第一层级：

诺贝尔奖、图灵奖、菲尔兹奖等国际大奖获得者；中国科学院院士和中国工程院院士；国家最高科学技术奖获得者；美国、英国、加拿大、澳大利亚等发达国家科学院院士、工程院院士；其他相当于上述层次的人才。

第二层级：

中央“千人计划”顶尖人才与创新团队项目、创新人才长期项目、创业人才长期项目、高层次外国专家项目人选；中央“万人计划”人选；中国科学院“百人计划”人选；国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖一等奖第一完成人；长江学者奖励计划人选；担任世界500强企业总部高层管理者3年以上的人才；其他相当于上述层次的人才。

第三层级：

中央“千人计划”创新人才短期项目、青年千人计划项目人选；国家创新人才推进计划人选；文化名家暨“四个一批”人才工程人选；国家百千万人才工程国家级人选；国家有突出贡献中青年专家；国家杰出青年科学基金获得者；国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科学技术进步奖二等奖第一完成人；国家级教学名师、名老中医；中国工艺美术大师；中华技能大奖获得者；北京市“海聚工程”全职工作类、外专长期项目、创业类、创业团队项目人选，北京市“高创计划”人选；天津市“千人计划”，河北省“百人计划”长期类项目人选；天津市人才发展特殊支持计划高层次创新型科技领军人才项目人选；河北省“三三三人才工程”第一层次人选；担任世界500强企业中层管理者、国内100强企业高层管理者3年以上的人才；其他相当于上述层次的人才。

第四层级：

享受国务院特殊津贴人员；国家百千万人才工程地方部门人选；省（部）级有突出贡献的中青年专家；省级以上优秀专家；全国技术能手；北京市“海聚工程”青年项目、短期项目、外专短期项目人选；天津市“千人计划”短期类项目人选；天津市人才发展特殊支持计划企业人才项目人选；河北省“三三三人才工程”第二层次人选；通州区“灯塔计划”人选、“运河计划”顶尖人才项目人选；武清区“鲲鹏工程”拔尖人才项目人选；通州杰出人才、武清区杰出人才、廊坊市杰出人才获奖人选；其他相当于上述层次的人才。

第五层级：

省（部）级科学技术奖一等奖第一完成人；具有正高级专业技术职务任职资格人员；天津市人才发展特殊支持计划青年拔尖人才人选；河北省“三三三人才工程”第三层次人选；通州区“运河计划”领军人才、青年拔尖人才人选；武清区“鲲鹏工程”骨干人才项目人选；通州科技创新人才、通州青年英才、通州区首席技师获奖人选，通州区首席技师工作室负责人；武清区优秀人才，廊坊市优秀科技工作者、廊坊市市管优秀专家人选；担任国内100强企业中层管理者3年以上的人才；其他相当于上述层次的人才。

第六层级：

省部级科学技术奖二等奖第一完成人；省部级特级教师、学科带头人；省技术能手，高级技师；博士；具有特殊专业技能且表现优秀的人员；其他相当于上述层次的人才。