微软副总裁：希望美国隐私立法让科技公司承担责任

新浪科技讯北京时间5月22日上午消息，据美国科技媒体CNET报道，微软对美国隐私法的观点是——希望人们更容易保护自己的数据。

该公司副总裁兼副总法律顾问朱丽叶·布里尔（Julie Brill）周一撰文称，人们拥有隐私权，因为他们对科技巨头收集的数据越来越感到警惕。此前一年，欧盟刚刚通过了《通用数据保护条例》（GDPR）。

虽然美国有很多州都出台了数据隐私保护法，但美国还没有在这方面制定联邦法规——即使已经有多名参议员提出了自己的相关法案。

Facebook，谷歌和苹果等科技巨头也呼吁制定数据隐私法，但具体细节各不相同。在微软的隐私监管愿景中，它希望将数据保护责任从用户转移到科技公司身上。

大多数数据保护都是“选择性退出”，也就是说，默认状态下都会收集数据。人们必须找到相应的隐私设置才能将其关闭。今年3月有立法者批评谷歌，要“选择性退出”其数据跟踪计划是一件非常困难的事情。

“这给个人带来了不合理且不切实际的负担，”布里尔在帖子中写道，“强大的联邦隐私立法不仅应该使消费者能够控制他们的数据，还应该让收集和使用敏感个人信息的公司肩负责任。”

微软有切实数据来说明人们实际采取了多少额外措施保护自己的隐私。布里尔表示，在GDPR生效、微软发布其Privacy Dashboard的那一年，有超过1800万人使用这些工具。

考虑到全球大约有15亿台Windows设备，这意味着只有1%的微软用户实际上改变了他们的隐私设置。同样，去年谷歌的“帐户”页面访问量大约为25亿次，但只有约2000万人查看了他们的广告设置。

微软呼吁制定隐私立法，是为了确保科技公司对用户的隐私负责，而不是让用户自行负责。布里尔还指出，隐私立法应该得到有力落实。

布莱尔说：“正如我在联邦贸易委员会（FTC）任职时所看到的那样，当前的法律规定并不足以使FTC在如今的复杂数字经济中有效保护隐私。”

布里尔指出，美国的隐私立法应该超越加州的隐私法。她呼吁国会通过隐私立法，让人们能够控制自己的数据，并要求科技巨头提高责任感和透明度。