尼康Z 14-30mm f/4 S评测：超越一代神头大灯泡

尼康广角佳能长焦是摄影圈对两大原厂镜头普遍印象，然而事实是自大灯泡后尼康再没有推过压倒性的广角变焦镜头——新银广提升不少，可终究是入门产品，1635VR迟迟没有F2.8版本，价格更是远高于佳能同款，广角镜头中可圈可点只有28 1.4E、20 1.8G以及24 1.8G三支定焦镜头。所以当Z卡口超广变焦镜头尼克尔Z 14-30mm f/4 S问世时，是那么惊世绝俗，尼康推出了一支平口的14mm镜头！！！

独一无二的平头

在尼康2007年发布超广变焦镜头AF-S 14-24mm f/2.8G ED后，也就是俗称的大灯泡，大家都认为把全幅广角要保持大光圈下做到14mm或更广视角，必须使用类似鱼眼镜头前组，灯泡结构不可避免。

Z 14-30mm f/4 S与安装FTZ后的大灯泡

也许有些人会说，老蛙FFⅡ10-18mmF4.5-5.6 ZOOM、福伦达Heliar-Hyper Wide 10mm F5.6不就是平口的。仔细观察一下这两支镜头光学结构，你会发现两支镜头是“小灯泡”，第一片镜片弧度非常大，无法安装螺纹滤镜，不是平口镜头。

就算是能安装螺纹滤镜的蔡司Milvus 2.8/15，其前组第一片镜片弧度相当大，蔡司不过是加大了镜筒直径，以便安装95mm的螺纹滤镜。

Z 14-30mm f/4 S完全不同，它由12组14片镜片组组成，其中ED、ASPH镜片各有4片，使用了纳米结晶镀膜以及氟镀膜，前组第一片镜片是大直径的ASPH镜片，它外表面弧度相当小，是实现平口的关键，也是尼康首次在镜头第一片镜片上采用大直径ASPH。

可是ASPH镜片不是越多越好的，ASPH对温度非常敏感，极寒极冷环境下使用容易出现问题，在组装时精度要求更高，一旦偏差画质会急剧下降，Z 14-30mm f/4 S到底会不会出现大法镜头的抽奖问题，要留待时间观察了。

Z 14-30mm f/4 S第一片镜片外表面比不少标头还要平

其它方面，Z 14-30mm f/4 S恒定f/4.0光圈，带有7片光圈叶片，电磁光圈设计；使用了步进马达，全焦段下最近对焦为0.28米，收纳状态下尺寸为89mmx 85mm（直径x长度），滤镜口经为82mm，展开后最短长度出现24mm焦距上，14mm焦距下长度达到最大值，达112.9mm；重量为485g。

Z 14-30mm f/4 S焦距覆盖14-30mm，横跨超广、广角两类视角，变焦倍率达到2.1X，却只有485g重，实在非常惊人，要明白APS-C画幅的AF-S DX 10-24mm f/3.5-4.5G ED镜头重量也有460g。那这支镜头画质表现会，我们决定与大灯泡做一个全面的对比。

画质对比

除了陨灭的Hologon结构，其它结构超广镜头难以做到低畸变，平口的Z 14-30mm f/4 S同样没法例外，那它光学畸变到底如何呢？不知道，在尼康原厂软件捕影工匠、Z7机身都无法关闭畸变校正，我们只好跳过畸变测试，直接到分辨率测试。

分辨率

在分辨率测试中，我们通过Z7三脚架将相机、镜头固定在三脚架上拍摄，使用14bit无损压缩RAW格式，关闭机身防抖，锁定日光白平衡，后期使用Lightroom Classic CC 2019Z转码成JPG格式，关闭LR锐化、降噪效果，加载镜头校正文件，校正畸变与暗角。

Z 14-30mm f/4 S极为惊人，在全开光圈下任何焦段下都比收了一档光圈的大灯泡锐利，直到边角位置分辨率才会明显下降；在全焦段范围下，Z 14-30mm f/4 S最佳光圈是f/8.0，在f/11后解析力开始走低，跟其它几支S-line相似，到了最小光圈f/22下画完全质崩掉，最小可用光圈是f/16。

Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED二者相比，Z 14-30mm f/4 S在f/4.0至f/8.0光圈范围下解析力优于后者，f/11下二者表现最为接近，f/16往后大灯泡解析力更好。从Z 14-30mm f/4 S自身表现来看，14mm广角端标表现优于30mm长焦端，这是一支着重广角优化的镜头。在进行分辨率测试同时我们注意到，Z 14-30mm f/4 S几乎没有出现色散问题，而大灯泡无论是什么焦段、什么光圈，边缘位置都极为容易出现红绿色散。

呼吸效应&焦点偏移

在AF-S 14-24mm f/2.8G ED问世后，一直以高画质著称，可Z 14-30mm f/4 S在解析力、色散控制上完全超越了大灯泡，更可怕的是在近距离下其视角比大灯泡更广。

从第一支S-line镜头开始，尼康就向电影镜头学习，注重呼吸效应等特性控制，Z 14-30mm f/4 S虽小，但同样注重呼吸效应，在近距离对焦、室内摄影时视角比AF-S 14-24mm f/2.8G ED大灯泡更广。下面是Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED两支固定在同一位置拍摄的照片，焦点落在黑色栏杆、近处树木以及无限远。

从红色参考线帮助下，能清晰看到Z 14-30mm f/4 S拍摄的照片没有因为对焦距离不同而忽大忽小，而AF-S 14-24mm f/2.8G ED在对焦在黑色栏杆时画面视角明显缩小，树木完全贴合在红线上，视角范围明显无限远对焦距离下小，若在室内拍摄时Z 14-30mm f/4 S能获得更广的视角。

除了没有呼吸效应，Z 14-30mm f/4 S在变焦时中心对焦点不会发生偏移。下图是不同焦距拍摄的照片中心画面裁切，开始拍摄时将焦距设定在14mm，AF画面中心机器人、拍照，然后改为MF，不再对焦下拍摄其它焦距照片。

在所有焦距下Z 14-30mm f/4 S焦点准确落在画面中心的机器人上，在变焦时Z 14-30mm f/4 S中心点对焦距离保持不变。要注意的是，若是焦点是落在画面边缘位置时，变焦时对焦距离是会发生改变的。

暗角

Z 14-30mm f/4 S在分辨率多项测试中表现相当惊人，不过平口仍是有局限的——暗角、镜头速度。下面是Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED不同焦距、不同光圈暗角对比，使用RAW格式拍摄，在捕影工匠中开关暗角修正。

在尼康官方软件视角下，Z 14-30mm f/4 S的暗角问题相当突出，即使光圈收缩到f/8.0时仍需进行强烈暗角校正，在全开光圈时暗角修正甚至会影响到中心画面的亮度，比AF-S 14-24mm f/2.8G ED逊色不少。

焦外与&光斑

Z 14-30mm f/4 S使用的ASPH镜片较大灯泡数量更多、尺寸更大，可焦外、光斑表现却优于大灯泡，下面组图是Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED焦外光斑对比。

AF-S 14-24mm f/2.8G ED：

Z 14-30mm f/4 S：

Z 14-30mm f/4 S的焦外光斑与AF-S 14-24mm f/2.8G ED差异不大，但边缘位置的光斑拉伸感明显小于AF-S 14-24mm f/2.8G ED，所以在拍摄风光时广角拉伸感会有所削弱，扁平化效果更为强烈。

抗眩光&滤镜

用过大灯泡的人都知道这是一支“见光死”的镜头，非常害怕太阳、人造灯光的直射，平口的Z 14-30mm f/4 S在抗眩光以及鬼影具有天然的优势，加上镀膜改进，成就了一支不怕广的14mm超广镜头（见视频）。

Z 14-30mm f/4 S、AF-S 14-24mm f/2.8G ED那抗眩光以及鬼影对比

平口另一个天然优势是能使用螺纹滤镜，相比插片滤镜，螺纹滤镜直径小、价格低，不需要滤镜支架，镜片带有金属边框，使用起来更加方便，平时可以使用UV镜保护前组镜片。不过Z 14-30mm f/4 S视角实在太广了，无论你是否使用超薄滤镜，最多只能安装一片螺纹滤镜，否则会出现。希望滤镜厂商尽快看到商机，把无人机上ND、CPL二合一滤镜做成82mm螺纹版本，相信会大受欢迎。

Z 14-30mm f/4 S无滤镜下拍摄，大灯泡拍摄同样画面会非常吃力

Z 14-30mm f/4 S搭载海大光害滤镜拍摄，滤镜带来了不少杂光，顶级滤镜对Z 14-30mm f/4 S是必须的

如果你想在Z 14-30mm f/4 S上叠加多片滤镜，那你需要购买100mm方形滤镜与支架。没错，只要100mm，跟16-35一样，其价格比大灯泡所用的150mm便宜一个数量级，是不是很诱人。

最佳风光镜头

如果你喜欢或是从事风光摄影，尼康Z 14-30mm f/4 S绝对能让你满意，它解析力、色散、抗眩光、呼吸效应表现远远超越大灯泡，可使用螺纹滤镜，即使是使用100mm方片滤镜，重量、成本也远低于150mm的，当你需要徒步进入深山野林摄影时，能大大降低你的负担，绝对是当今综合素质最佳的风光镜头。如果你需要更高的镜头速度，用于新闻、星野摄影，大灯泡仍会是你首选超广变焦镜头，直到明年的平口的Z 14-24mm f/2.8 S到来。

尼康Z 14-30mm f/4 S样张（RAW格式拍摄）：

f=14mm，f/11，ISO 64，1/20s

f=30mm，f/11，ISO 64，1/20s，带CPL

f=30mm，f/11，ISO 80，1/4s，带CPL

f=30mm，f/4.0，ISO 64，1/50s，带CPL

f=21mm，f/11，ISO 64，1/250s

f=21mm，f/11，ISO 64，1/125s

f=14mm，f/4.0，ISO 64，1/8s

f=15mm，f/4.0，ISO 125，1/10s

f=18mm，f/4.0，ISO 64，1/5s

f=16mm，f/4.0，ISO 200，1/8s

f=14mm，f/8.0，ISO 64，1/100s

f=14mm，f/5.6，ISO 64，1/10s

f=14mm，f/4.0，ISO 64，1/640s

f=14mm，f/8.0，ISO 100，1/4s

f=14mm，f/11，ISO 64，1/4=60s

f=30mm，f/4.0，ISO 64，1/20s