星巴克中国推出“啡快Starbucks Now”服务，可在线点单门店自取

春困夏乏秋盹冬眠，明明昨晚睡足了12小时，可到了白天下午依然困得像条哈士奇？也许你需要一杯星巴克来醒醒脑，害怕等位？不喜欢外卖？不如试试星巴克今天刚推出的“在线点到店取”服务吧！

今天，星巴克中国正式推出了“在线点，到店取”服务——“啡快Starbucks Now”，它将会在北京、上海两大城市的代表性商圈门店率先上线，到月底会覆盖京沪300家门店，并计划逐步推广至全国。届时，各位星享俱乐部的会员可以通过“星巴克APP”享受到“啡快”高效便捷、选择多样的星巴克体验。

那么，该如何正确体验“啡快“服务呢？

首先你得有星巴克的官方APP，再通过APP端加入星享俱乐部，就能在首页上找到”啡快“服务，点击进入“啡快”后，根据自己的位置选择距离最近的门店提前下单，便可减少排队等候时间，到店后直接于出品台领取订单即可。

打开APP首页就能看到“啡快”服务

当然，不同的牛奶类型、糖浆类型、甜度、温度、浓缩的选择都会带来一杯完全不同的咖啡体验。对此星巴克“啡快”开放了强大的个性化定制功能，它几乎提供了与门店端同样丰富的个性化选择。

比如我在客制化抹茶拿铁时可以选择想要的杯型（中杯/大杯/超大杯）、温度（热/微热/特别热、冰/少冰/去冰）、全脂牛奶/脱脂牛奶/豆奶、抹茶底的量、浓缩咖啡是标准还是低因，甚至还能添加或更换风味糖浆和淋酱等等，所以各位完全不必担心它的口感和门店购买有所出入。

至于部分对温度或口感有严苛要求的饮品，例如气致系列、绵云冷萃、冰淇淋系列，“啡快”也会贴心地提供“到店做”服务。

值得一提的是，“啡快”服务将会与星享俱乐部全面打通，星粉会员还可以同步累积星星、用星星兑换咖啡等其他好礼。“星级”达人们在“星巴克APP”内绑定星礼卡进行消费，每40元便可累积1颗星星，积星速度加快25%，轻轻松松玩转“星星”。未来，“啡快”还将推出多样化会员专属活动，不断提升星享俱乐部会员的星巴克体验。

最后，充满创意的取单环节自然是星巴克留给各位的彩蛋了。

当你在线点单完成后，获得的不是简单的数字编码，而是一个专属的取单口令，只要出示或者报出口令，出品台的伙伴就会为你递上属于你的那一杯。“今日锦鲤”、“文艺青年”或者“都挺好”等随机生成的口令也会带来一点儿小确幸，不仅能为你点亮一瞬心情，更将成为门店伙伴与顾客情感连接的特别瞬间。

至于体验究竟怎么样？还待各位亲身尝试一番鸭！