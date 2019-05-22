华为手机不使用美国造零部件可行吗？看看都有哪些替代品

北京时间5月22日消息，华为当前面临着艰难的选择：找到不使用美国造零部件生产智能手机的途径或完全退出智能手机业务。

华为Android手机搭载自主设计的处理器，但对国外厂商生产的零部件仍然有相当高的依赖性。在其最新款旗舰手机P30 Pro中，外国厂商生产的零部件包括机身正、背面的康宁大猩猩玻璃、美光的闪存存储系统、访问3G和LTE网络的网络部件等。另外，它还运行谷歌的软件。不过，华为声称自主开发了Android和Windows的替代品。

对于高度依赖国际贸易的科技产业而言，华为面临的困境是比较罕见的，但并非没有先例，例如中兴。因遭到美国政府无理制裁而无法向高通采购芯片后，中兴与中国台湾地区的联发科达成芯片采购协议。

本文将根据iFixit对P30 Pro的拆解，简要分析不采用美国造零部件华为生产智能手机的可行性。

大猩猩玻璃

除P30 Pro外，康宁还为华为最近发布的其他数款智能手机和Windows笔记本提供玻璃。康宁是一家美国厂商，一旦停止供货，华为需要向其他厂商采购玻璃。可供选择的一家厂商是日本的旭硝子玻璃公司，它生产被称作“升龙”的玻璃。

谷歌新发布的Pixel 3A手机就采用升龙而非大猩猩玻璃，目的很可能是降低成本。虽然旭硝子知名度不如康宁，但是，与华为合作有助于提升其竞争实力。

美光闪存系统

P30 Pro的闪存芯片由美光（已停止向华为供货）供应，东芝和三星等闪存芯片厂商可能成为华为合作伙伴。另外，华为旗下海思可能也在开发自己的存储部件。

华为已经表现出对存储产品的兴趣，推出了自主设计的Nano存储卡——大小与Nano SIM卡相同，这可能是华为开始开发自主存储部件的一个迹象。

3G和LTE支持模块

两家美国厂商Skyworks和Qorvo为P30 Pro提供前端模块——相当于网卡，使P30 Pro能访问全球的3G和LTE网络。正如iFixit在Galaxy S10拆解报告中指出的那样，三星也采用了Skyworks和Qorvo模块。因此，它们的产品可能相当流行。

华为依靠美国厂商的技术使其产品兼容美国技术标准并不让人感到意外。如果想继续兼容部分移动运营商网络，华为需要自主开发前端模块。

Android

谷歌已经不再向华为授权Android，这使得华为只能使用Android开源项目的技术，而无法向用户提供谷歌旗下的应用和服务，这意味着华为手机在安全功能方面将落后于同行。

谷歌在推文中称，“现有华为手机”不会受到影响，但包括折叠屏手机Mate X在内的华为新产品就是另外一回事儿了。

这些零部件不会受到影响

对于华为来说幸运的是，至少对于P30 Pro等旗舰机型来说，大多数卖点不会受到美国无理制裁的影响，至少是不会立即受到影响。

OLED显示屏

三星、LG生产了全球绝大多数OLED显示屏，华为向它们以及京东方采购显示屏。三家公司继续向华为供应显示屏是大概率事件，其他OLED显示屏厂商想乘机敲竹杠的可能性不大。Japan Display或许是华为另外一家可能的合作伙伴，不过它最近才开始生产OLED显示屏，无法独自满足华为的需求。

相机和内存

P30 Pro后置相机

P30 Pro中的相机阵列由舜宇光学供应，P30 Pro成为低光环境下成像质量最高的拍照手机与舜宇光学密切相关。

P30 Pro中的内存也不是华为自己生产的，而是由韩国SK海力士供应，P20 Pro中的内存芯片还是向美光采购的。由于据称美光已中止与华为合作，因此它不大可能再次向华为供应内存芯片，但华为在内存芯片方面绝非别无选择。

综上所述，华为在智能手机领域的前景远没有看起来那么困难。与中兴相比，华为生存能力要强大得多。与苹果一样，它自主设计处理器，如果加大对海思的投资，它甚至可以自主制造芯片和其他零部件。但不可避免的是，华为产品的规格或会略有下降。