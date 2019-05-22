荣耀总裁赵明：产品不受美国禁令影响，Q4将推5G手机

晚了一个月的荣耀20系列最终选择了在伦敦发布。这一天，上午任正非接受国内媒体采访，晚上荣耀全新20系列发布。特殊时期，荣耀的20系列可以说是打出了华为消费者业务的第一枪。

荣耀总裁赵明解释之所以晚了一个月，是因为荣耀希望能够在没有任何打折的情况下，打造一款消费者喜欢的产品。据其透露，荣耀20系列历时了390个日夜最终得以呈现。

荣耀20 Pro将4800万像素高清镜头、业界最大F1.4光圈、204800超高ISO感光度、双OIS四轴光学防抖等硬核科技汇聚一身，以111分的成绩拿得DXOMARK的全球第二的成绩。此时的这款产品，可以说是对当前紧张局面最好的一个回答。赵明表示，荣耀现有和正在推进的产品都不会受目前局势的影响，也有相应的器件和芯片的替代方案。

“我们肯定会持续往前走。”赵明肯定道，“我们还会在今年四季度推出5G手机。”

荣耀不受影响已有替代方案

今年5月16日，美国商务部工业与安全局（BIS）将华为列入所谓“实体清单”，这意味着，没有美国政府的许可，华为无法向美国企业购买元器件等产品。

对此，华为方面霸气回应：这一决定会对于华为合作的美国公司造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位。而华为则会尽快快就此事寻求救济和解决方案，采取积极措施，降低此事件的影响。华为创始人任正非以及华为高管纷纷表示华为有备份，备胎启动。

在这样紧张的局势下，荣耀仍然选择了在海外召开发布会，发布了2019年上半年新品：荣耀20系列，而且是首次以系列化方式推出的旗舰新品。

荣耀20 PRO将4800万像素高清镜头、业界最大F1.4光圈、204800超高ISO感光度、双OIS四轴光学防抖等硬核科技汇聚一身，以DXOMARK全球第二高分111分向全球用户展示出前所未有的拍照硬实力。

不过，这款产品比预计晚了一个多月。“我们推迟也是希望能够精心打磨，这次没有任何打折的全力以赴打造的一款产品推给消费者，这就是我们整个今年产品规划的节奏控制的变化，这款产品系列历时了390个日夜。”赵明表示。

赵明强调，荣耀的业务战略不会受到现有形势和变化影响，反而，荣耀会更加积极和主动。

“荣耀现有和正在销售的产品不会影响，可以继续销售。我们也有相应的器件和芯片的替代方案。”赵明表示，“我们肯定会持续往前走。”

据透露，荣耀会按照节奏在今年四季度推出5G手机。

荣耀三年进全球前五的目标不变

2017年年底赵明宣布了荣耀品牌全新战略目标将在三年内做到全球前五，力争到2020年实现中国市场和海外市场占比各半（国内和国外市场各占50%）。此时，国际形势尚未发生今天这样的变化。

来自GfK的数据显示，2017年，荣耀位居全球智能手机销量排行第七名，荣耀2018年1月份获得互联网品牌线上+线下双第一的好成绩。赵明对荣耀在未来三年之内进入全球前五名充满信心。

但国际局势发生了变化，美国禁令的出现可能会让华为手机和荣耀在海外市场受到影响。对此，赵明表示，面对国际形势变化，荣耀会适当的做些调整，但整体方向和战略不会调整。

“我们没有想到国际形势是会发生这样的变化，但我们觉得靴子总要落地。靴子只要落地了，不管怎么样，对我们来说方向和目标就变得唯一了。”

这意味着荣耀三年进入全球前五的目标不会改变。

2019年是“疾风知劲草”的一年

对于今年的手机形式，赵明很早就表态：今年将是“疾风知劲草”的一年，会更困难。“这种情况下，会把各个公司的底线和最终实力、整个公司的核心理念展现出来，大家可以在这一年当中看一下各个品牌、各个厂家的综合表现，大的压力来的时候，才看到真实的表现。”

所谓的行业最困难一年，除了市场一直下滑之外，手机技术创新也遇到了瓶颈，中国企业只有走入无人区，才可以有突破，才会赢得全球尊重。

因此，目前荣耀新定位是不再与单一固定对手纠缠，而是坚定清晰的战略，跟着战略走。

“今年赢得市场竞争最关键的地方，最主要的就是战略是否清晰，核心的能力是什么？我们的核心能力某种程度来讲，是在产品创新和品质上，这是整个荣耀当中最强的部分。”赵明认为。

他表示：“荣耀肯定不会说把最强的部分扔掉，然后去跟着别人走，这个东西是学不会的，就像有人说我们营销厉害，跟我们学营销非学沟里不可。”

据透露，除了产品之外，荣耀下一步将在软件和操作系统体验方面下功夫。