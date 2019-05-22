全面测评索泰GTX1650毁灭者PA

序言

老规矩，文章最末有游戏帧数汇总一图流，耐不住性子的观众老哥们可以直接拖到最下。

2019年4月23日英伟达发布了入门级显卡GTX1650，作为上代14nm帕斯卡架构的GTX1050Ti替换品，GTX1650则是基于12nm图灵架构显卡，纸面参数比GTX1050Ti提升不少，至此，图灵架构布局已基本完成，这次入手了索泰GTX1650毁灭者PA做了详细的测评，带大家看看这张全新的入门卡性能到底怎么样。

开箱

▲箱子重量很轻，也没有封口，这个推荐索泰改进一下，一个封贴不值钱，但可以让玩家更心安避免买到二手卡。

▲包装背面有显卡的特点介绍。精选GPU这个大家看看就好，K|ngP|n、闪电、九段这类的顶级非公才会有精选特挑，其他的不会有的。不过现在显卡超频能力实在有限，精不精选和普通差距并没有你想象中那么大，厂家拿来做宣传也没影响。

▲具体有索泰自家FireStorm软件，可以对显卡进行超频或风扇策略管理等操作，还是很容易上手的。

▲索泰祖传AIO电感，在中高端卡上表现还是可以的。

▲箱子内仅有显卡本体与说明书一本。

▲显卡封口有一次性贴纸。

▲显卡本体上线。

▲采用双8cm风扇加全铝散热器，顶部有GTX和索泰的LOGO，由于产品定位，所以不发光。

▲显卡采用6Pin接口。

▲也由于产品定位，背面不带背板。

▲显卡拥有DP*1，HDMI*1，DVI-D*1共3个接口。

拆解

▲拆下背面6颗螺丝即可分离散热与PCB。

▲显卡采用全铝散热器，并没有热管，不过问题不大，对付75W的入门级显卡完全够了。

▲显卡采用2+1相供电，稳定使用的同时也可以略微超频。

▲显卡采用海力士GDDR5显存，单颗1G，4颗共4G，足以应付1080P分辨率下游戏。

▲GTX1650核心亮相，芯片型号是300阉割版？那看来400完整版要用在GTX1650Ti上。面积仅200mm?，但也比GTX1050Ti大上34%。

测试平台

CPU：AMD Ryzen 2600X OC4.2Ghz

主板：ROGCrosshair VII Hero

内存：芝奇幻光戟DDR4 3200Mhz 8G*2

散热器：猫头鹰D15S

电源：先马金牌750W全模组

显卡：索泰GTX1650毁灭者PA

因为产品定位，所有游戏均在1920*1080分辨率下进行。

显卡信息与参数

▲GPU-Z最新版已可识别显卡信息。

3Dmark

▲Fire Strike图形分9161

▲Fire Strike Extreme图形分4055

▲Fire Strike Ultra图形分1669

▲Time Spy图形分3460

▲Time Spy Extreme图形分1509

▲3DMark图形分汇总图一览。

▲跑分过程中显卡频率达到了1920Mhz，温度最高63℃。

孤岛惊魂5

▲孤岛惊魂5在1080P分辨率最高画质下平均帧数在57左右，表现优异。

刺客信条：奥德赛

▲在优化极差的刺客信条：奥德赛中，画质最高下平均帧率仅30左右，建议特效调低也可流畅游玩。

幽灵行动：荒野

▲由于4G显存的原因，在幽灵行动：荒野中开启最高画质会显示爆显存无法应用，所以选择退一档的高特效，在高特效中平均帧数在46帧左右，同样建议调低特效。

全境封锁2

▲因为图灵显卡在DX12提升很大，再加上全境封锁2对DX12优化更优，所以选择在DX12情况下进行，最高画质下平均帧数在41帧左右，中等特效下依然可以清扫黯牙，拯救白宫！

极限竞速：地平线

▲年度体育第一的极限竞速系列一向优化极佳，在最高画质下帧数能稳定60帧左右，开车爽的一B！

GTA5

▲老牌游戏GTA5优化能力出众，在复杂的场景下依旧能在90帧左右。另外：呼吁大家停止购买GTA5，每卖出一份GTA5，GTA6就会晚一秒售卖，买爆GTA6人人有责！没有买卖就没有伤害！

绝地求生

▲吃鸡在自定义设置中能有78帧左右，不过我相信大部分玩家还是全低画质情况下游玩，帧率会有很大提高。

守望先锋

▲守望先锋在极高设置下能稳定70帧左右，追求144帧的可以调成中特效即可。

英雄联盟

▲不吃硬件的LOL在极高设置下玩大乱斗地图可以稳定130帧以上，这个无需担心。

游戏帧数汇总一图流

烤机温度

▲极限烤机设置下温度最高66℃，稳定在65℃左右。双风扇压这个核心完全没问题，甚至单风扇都够了。

功耗

▲游戏跑分烤机中，因为我CPU是AMD且超频到4.2Ghz，CPU功耗会偏高，所以整个平台功耗达到了185W，不过即使偏高，就这个功耗而言这个级别的显卡闭眼选电源就行。

噪音

▲日常使用中噪音分贝在60db左右，能听见明显的风扇声。

总结

看似定位上替换了GTX1050Ti，但实际性能表现上并没有让人很满意，虽然比1050Ti有点提升但也在意料之中，话说回来，与其说有提升倒不如说是正常的上新换旧操作，不过功耗倒是比上代有所降低，个人预计会这张显卡即将成为众多网吧的新选择，毕竟能在1080P中等特效下流畅运行绝大部分3A大作游戏，而且功耗更低，这对运营维护和装机成本是一大优势。

聊回定价问题，这个级别的入门显卡卖1100+属实偏高，不过这也是因为老黄限制了AIC们的线上报价，实际在淘宝店甚至是大家鄙视的电脑卖场中，这卡的价格也就1000左右，这样千元价位才是1650的最佳定位，个人推荐尽量不要去X东那些地方，这些价格都被老黄监控的很死，确是有需求想买1650显卡的朋友可以去X猫或者线下渠道购买。