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集齐语音助手三巨头后，Bose发布了家族最mini智能音箱

2019-5-22 13:33:58来源：爱活网作者：Picca责编：懒猫/实习评论：

一直到今天我们都还在讨论智能音箱到底有没有用，而各家大厂们对这样一款产品的兴趣最近也减了大半，大家只是有的没的进行一下例行更新。而在去年就推出智能音箱的Bose也更新了自家产品线，带来了一款造型更为mini的无线智能音箱Home Speak 300。

从命名不难看出Home Speak 300应该就是去年那台Home Speak 500的“小弟”，虽然还没公布具体的规格，但从官图来看大约也就巴掌大小，同时也没有使用Home Speak 500的液晶显示屏设计，至于顶部的控制按键则是常见的Bose设计，总之外观设计没有太多惊喜。

只是在音质方面，Bose表示这款Home Speak 300的环绕式单元可以让声音均匀的散布在房间的每个角落，同时低音音质也得到了进化，总之听个“动词大词”是没什么问题。而且Home Speak 300还支持AirPlay 2，也算是做到了目前大多数智能音箱的标配。

值得一提的是，随着Home Speak 300的诞生，Bose家族产品语音助手阵容也得到了扩充，去年Home Speak 500诞生时还只有Alexa可用，现在包括Home Speak 500在内的Bose智能音箱产品又获得了Google Assistant的支持，再加上AirPlay 2下的Siri，也算是收集齐了三巨头全家桶。

只是Home Speak 300短时间内可能不会在中国市场销售，毕竟去年推出的Home Speak 500到今天都没有进攻大陆市场的意思，所以259.95美元（约合人民币1790元）的售价大家参考一下就好了。

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关键词：Bose智能音箱

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