人民日报评华为遭“极限施压”：科技自立，时不我待

IT之家5月22日消息 今日，人民日报就“华为遭遇‘极限施压’一事”发表名为《科技自立，时不我待》的文章。人民日报表示，中国不可能买来一个现代化，只有坚持科技自立，把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全，迈出高质量发展的铿锵步伐。

上周，华为遭到了美国的“极限施压”，被美国商务部列入管制“实体名单”。华为官方表示，公司曾经做出了极限生存的假设，总有一天所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为为了这个以为永远不会发生的假设为公司生存打造了很多“备胎”。同时，华为将会把所有曾经打造的备胎转正，今后还将保持开放创新，并实现科技自立。

对此，人民日报从上世纪我国引进国外成熟技术形成中国产业体系，谈到我们要把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，走别人的路有误入歧途或被人封路的风险。一代代科技人、产业人在科技自立的大路上迎难而上、勇毅前行，才有了计算机汉字激光照排技术、耗费25年开发的北斗系统、“拯救2亿人”的发现——抗疟药品青蒿素和双氢青蒿素，才有了今天民族产业应对贸易霸凌的豪气与底气。