人民日报评华为遭“极限施压”：科技自立，时不我待

IT之家5月22日消息 今日，人民日报就“华为遭遇‘极限施压’一事”发表名为《科技自立，时不我待》的文章。人民日报表示，中国不可能买来一个现代化，只有坚持科技自立，把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全，迈出高质量发展的铿锵步伐。
上周，华为遭到了美国的“极限施压”，被美国商务部列入管制“实体名单”。华为官方表示，公司曾经做出了极限生存的假设，总有一天所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为为了这个以为永远不会发生的假设为公司生存打造了很多“备胎”。同时，华为将会把所有曾经打造的备胎转正，今后还将保持开放创新，并实现科技自立。
对此，人民日报从上世纪我国引进国外成熟技术形成中国产业体系，谈到我们要把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，走别人的路有误入歧途或被人封路的风险。一代代科技人、产业人在科技自立的大路上迎难而上、勇毅前行，才有了计算机汉字激光照排技术、耗费25年开发的北斗系统、“拯救2亿人”的发现——抗疟药品青蒿素和双氢青蒿素，才有了今天民族产业应对贸易霸凌的豪气与底气。
放眼全球，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，世界经济格局正重新洗牌。就像华为海思在公开信中所言，‘今后的路，不会再有另一个十年来打造备胎再换胎了，缓冲区已经消失’。然而，应对得当，挑战也是机遇。今日中国，已拥有世界最大规模研发队伍、最多发明专利授权量，18.1万家高新技术企业与13万家科技型中小企业，正汇聚成科技自立的巨大潜能，誓将竞争与发展的主动权牢牢掌握在自己手中！
自主创新的接力棒已握在我们手中。科技自立，时不我待；科技自立，机不可失！