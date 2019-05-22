内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

人民日报评华为遭“极限施压”：科技自立，时不我待

2019-5-22 14:14:38来源：IT之家作者：懒猫/实习责编：懒猫/实习评论：

IT之家5月22日消息 今日，人民日报就“华为遭遇‘极限施压’一事”发表名为《科技自立，时不我待》的文章。人民日报表示，中国不可能买来一个现代化，只有坚持科技自立，把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，才能从根本上保障国家经济安全，迈出高质量发展的铿锵步伐。

上周，华为遭到了美国的“极限施压”，被美国商务部列入管制“实体名单”。华为官方表示，公司曾经做出了极限生存的假设，总有一天所有美国的先进芯片和技术将不可获得，而华为为了这个以为永远不会发生的假设为公司生存打造了很多“备胎”。同时，华为将会把所有曾经打造的备胎转正，今后还将保持开放创新，并实现科技自立。

对此，人民日报从上世纪我国引进国外成熟技术形成中国产业体系，谈到我们要把关键技术、核心装备牢牢掌握在自己手中，走别人的路有误入歧途或被人封路的风险。一代代科技人、产业人在科技自立的大路上迎难而上、勇毅前行，才有了计算机汉字激光照排技术、耗费25年开发的北斗系统、“拯救2亿人”的发现——抗疟药品青蒿素和双氢青蒿素，才有了今天民族产业应对贸易霸凌的豪气与底气。

放眼全球，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，世界经济格局正重新洗牌。就像华为海思在公开信中所言，‘今后的路，不会再有另一个十年来打造备胎再换胎了，缓冲区已经消失’。然而，应对得当，挑战也是机遇。今日中国，已拥有世界最大规模研发队伍、最多发明专利授权量，18.1万家高新技术企业与13万家科技型中小企业，正汇聚成科技自立的巨大潜能，誓将竞争与发展的主动权牢牢掌握在自己手中！

自主创新的接力棒已握在我们手中。科技自立，时不我待；科技自立，机不可失！

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：人民日报华为

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有