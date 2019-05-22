七彩虹发布iGame G-ONE电竞一体机：27英寸2K屏，搭载RTX 显卡

IT之家5月22日消息 七彩虹新生代品牌iGame在5月20日推出了iGame G-ONE电竞一体机，这款产品最初于CES2019上已经展示过，27英寸2K 144Hz高素质屏幕，处理器是Intel八代酷睿H系列高性能版，显卡是RTX 20系列图灵，i5-8300H+RTX 2060 11999元。

官方表示，在iGame长达一年多数个日夜的反复打磨下，终于迎来了这”破茧成蝶“的一刻。在性能方面，一台PC的性能源自于它的两颗“心”。G-ONE搭载的GeForce RTX 20新Turing架构系列显卡为玩家带来“RTX实时光线追踪”以及“DLSS超级学习深度采样”全新真实光影视界。

6核心12线程的第八代Intel酷睿CPU带来强劲澎湃的计算处理能力。

并根据两核心的不同规格搭配，打造了五款不同价格档位的产品可供玩家进行选择。当然绝大多数“潮客”由于兴趣爱好广泛，产品本身具备的多功能性将会成为一个关键要素，身为近未来家用设备的它，机身后方具有的多种输入及输出接口，下次朋友聚会也许你可以邀请你的朋友用你的“电视”或者“分屏”同你来上一局。在进行创意类设计工作时，灵感稍纵即逝，创意岂能等待，G-ONE内置双内存插槽，皆使用高效稳定的Samsung DDR4内存模块，更低功耗、极速传输。SSD方面同样选择具有快速数据处理性能、安全可靠、轻巧设计，适用于个人计算机和工作站的三星M.2 SSD。随机4K读取为340000 IOPS，随机4K写入可达275000 IOPS。

当然，全新的“游戏一体机”标杆远远不会这么简单，超越以往的沉浸式体验是这款产品的主打研发核心，除了上面的优秀性能，游戏的体验往往源自“视”与“听”两个角度。看最真实的世界，听游戏的脉搏。G-ONE搭载了一块27寸144Hz、具备HDR高动态智能光控技术的电竞级显示屏，其95%DCI-P3色域及178°广视角可大幅减少游戏色彩偏差，呈现震撼人心的电影级游戏画面。

听，自然要听“帧”声音。iGame G-ONE在声音模块上使用了令人陶醉的HIFI品质，ESS Sabre Hi-Fi DAC（数字模拟转换器）享受32Bit 384Khz采样音质的沉浸体验。这次，把次元壁隔除的声音还给你。前置耳机音频插孔，耳机左右声道音频分离，拟态真实立体的游戏及视听感受。

然而对于瞬息万变的竞技战场，丢包延迟等问题无疑是多人合作体验的大敌。速度与激情是捆绑词，G-ONE使用Killer网卡设计，通过控制软件合理调配各应用使用带宽，为高品质游戏护航，保护网络速度。同时还能防止相关问题产生的CPU异热。

拆分机体，匠心凝于骨，内部冷处理锻压、高强度铝合金骨架，极其精密的航天级工艺使其具有良好的机械性能及阳极氧化保护膜。

来到正面，位于屏幕下部的上万个音响网孔，交错使用在航空工业、化学工业中，加工电子薄片精密零件的蚀刻技术打造而成。于不同环境光线下呈现不同的视觉效果。

未来科幻风拥有一种神秘的吸引力，其极具张力的外形切角勾勒出星月暗面，缔造桌上视觉凝聚点。

最后来看一下价格，七彩虹iGame G-ONE游戏一体机共有以下五种配置：