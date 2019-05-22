腾讯：车载微信预计年内落地

IT之家5月22日消息 据腾讯汽车报道，5月22日，腾讯全球数字生态大会现场，腾讯车联副总裁钟学丹明确表示，腾讯车联已在生态车联网解决方案中集成了微信服务，并将与车企合作伙伴一起打磨，预计年内落地。

钟学丹介绍说，车载微信服务为驾车场景量身定制，能实现全语音交互；结合车载硬件，方向盘按键唤起；手机蓝牙感应，自动登录，断开；微信发位置，快速发起导航等功能。

腾讯车联在上个月提出了一个全新概念——生态车联网。钟学丹认为，生态车联网将有四个进化方向。首先，以人为中心，只有用户高度活跃的平台才是真生态。其次，通过统一的超级账号体系，以及在线支付的能力打通，实现跨场景、跨终端的全时互联。再次，通过与车企开放共建，让丰富生态与车载场景充分适配。最后，与开发者共建。

在生态层，腾讯车联将引入腾讯内外生态资源进车，构建开放的生态内容和服务体系。在云平台层，腾讯车联将构建车联网的中台，包括腾讯车联超级ID、微信支付、数据平台、基于AI感知的场景管理、内容和服务的管理平台等，帮助快速灵活的构建个性化的业务框架。

在用户层面，腾讯车联将从车机、手机两端向用户提供服务。在手机端，“腾讯我的车”小程序能实现手机和车机的同步，让用户在离车场景下查看车况、违章，线上预约车主服务等。而在车机端，则能结合场景引擎和小场景应用平台，实现即用即走，生态内容和服务与用户的互动。