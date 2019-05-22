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美媒：三星集团家族或将支付70亿美元遗产税

2019-5-22 15:48:08来源：新浪科技作者：图尔责编：孤城评论：

北京时间5月22日下午消息，据彭博社报道，韩国首富、三星电子董事长李健熙已有77岁，自2014年突发心脏病以来，健康状况一直令人担忧。韩国媒体指出，李健熙去世后，他的继承人将承担大约70亿美元的遗产税，而支付这笔遗产税或可使李家对三星集团的控制变得更加复杂。

根据彭博社亿万富豪指数榜，李健熙的净资产约为150亿美元，他的继承人或许将不得不出售部分继承的遗产来支付遗产税。但这样会稀释李氏家族在三星的持股。

公司一直辟谣称，董事长健康状况稳定，并未使用设备来维持生命。此外，他的家人会在董事长去世后支付应付的税款。

韩国法律规定，超过250万美元以上的遗产须缴纳50%的遗产税。在经济合作与发展组织的成员国家中，韩国的遗产税率为第二高，仅次于日本（美国的遗产税率为40%，但起征线为2200万美元）。三星帝国拥有62家公司，总价值超过3000亿美元。虽然李健熙拥有大量股份——包括三星电子的4.2%持股——但仍不足以掌控整个集团。家族依赖存在非正式关系的高管，来掌控公司。这些软实力，或将随着李健熙的去世一并消失。李健熙的儿子李在镕是三星电子的四名副董事长之一。但到目前为止，他仍缺乏父亲当年在韩国商业圈的魄力。

批评人士称，李氏家族为了维持他们的影响力而滥用职权。2009年，李健熙被指通过非法债券销售向其子女转移资金。一家名为Elliott Management Corp.的公司，因韩国政府允许三星两家附属公司的合并，而起诉韩国政府。据称，这次合并将增加李氏家族对三星电子的控制权。下级法院对相关案件的判决让李在镕入狱一年。尽管李在镕否认有不当行为并提出上诉，但李氏家族仍在韩国备受争议。

韩国在20世纪下半叶的经济腾飞并未普惠百姓，反倒是让大型家族集团充实了钱袋，故而韩国引入超高遗产税以解决该问题。但是三星的案例不仅关乎金钱。江南大学的税务教授Ahn Chang-nam表示：“百米赛跑中，当你从零开始奋斗，而李在镕却可以从99米处起跑，你觉得这公平吗？管理机会应该留给更多的职业经理人。”

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关键词：三星三星家族遗产税

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