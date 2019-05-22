乘务员在高铁上抽电子烟：下岗三个月，罚款一千元

IT之家5月22日消息 据中新网报道，从铁路部门获悉，5月4日，在G8075次列车上，一名乘务员违规吸电子烟。经公安部门调查核实后，依据《铁路安全管理条例》规定，给予该乘务员训诫并处以1000元罚款。

报道称，此外，铁路部门依据相关管理规定，给予该乘务员警告处分，下岗3个月处理，并调离动车岗位，同时，给予当班列车长免职处理。

铁路部门对由此造成的不良影响深表歉意！将认真吸取教训，查清问题症结，加强教育管理，规范值乘行为，努力提高服务质量，并感谢和欢迎广大旅客的监督。