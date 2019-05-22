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联想Z6青春版上手图赏

2019-5-22 17:21:10来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家5月22日消息 今天，联想在北京正式发布了联想Z6青春版，作为Z系列面向年轻群体的又一款新作，联想Z6青春版采用高通骁龙710 AIE平台，另外还是首款支持北斗三号导航系统的手机，其内部搭载华大北斗研发的HD8040导航芯片。

联想Z6青春版采用高通骁龙710 AIE平台，针对游戏场景，联想Z6青春版还支持Game Turbo加速技术、边缘抑制防误触、六轴运功跟踪陀螺仪、游戏免打扰功能。系统方面，联想Z6青春版采用了ZUI 11系统，支持4D U-Touch技术。

联想Z6青春版采用了一块6.3英寸微孔水滴屏，屏占比达到93.07%。支持HDR 10、杜比全景声、四维调音系统。


摄像方面，联想Z6青春版采用后置三摄像头，分别为1600万像素主摄像头、800万像素长焦镜镜头、500万像素神经摄像头。支持AI逆光超画质、AI变焦超画质、AI人像超画质。

联想Z6青春版采用一块4050mAh电池，支持15W快充，不过联想官方标配18W适配器。

联想Z6青春版是国内首款搭载华大北斗HD8040导航芯片的手机，这款芯片允许手机使用北斗三号导航系统，获取信号能力更强，连续定位功耗下降30%，精度最高±1米，导航更加准确快速。除了北斗三号导航系统，联想Z6青春版还支持GPS、GALILEO、QZSS、GLNONASS导航系统。值得一提的是，联想Z6青春版所使用的华大北斗HD8040还支持短报文系统，在紧急情况下可用卫星发短信。

整机采用Rollcage高强度镁铝合金防滚框架，更轻强度更高，另外8层纳米级NCOC光学渐镀工艺打造陶瓷质感，在配色上有骑士黑和幻彩星尘两款。

联想Z6青春版618福利价4+64GB版售价1099元，6+64GB版售价1399元，6+128GB售价为1699元。将从今天下午4点开始预约，28日上午10点正式销售。

更多图片：

京东联想Z6 青春版 4GB+64GB 骑士黑1199元直达链接
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