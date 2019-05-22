饿了么致歉美团，美团方律师称是强制执行

5月22日下午消息，饿了么在官网发布道歉声明，声明中表示，饿了么网上订餐隶属的上海拉扎斯信息科技有限公司（下称拉扎斯公司）就此前不正当竞争向美团隶属的北京三快科技有限公司（下称三快公司）发表道歉。

该起纠纷源于2016年底部分外卖商家所发布的广告。餐饮商户深圳市南山区猪粉世家小吃店（下称猪粉世家小吃店）同时入驻美团和饿了么两家平台，提供菜品种类基本一致，同一菜品销售价格相同。其在饿了么订餐页面上推出了显示为“饿了么力压美团5元”的优惠券，新用户花0.1元买下后，付款时可减免20元。三快公司认为，猪粉世家小吃店这一行为构成虚假宣传的不正当竞争。

深圳市南山区人民法院于2017年9月审结此案，经审理查明后认为，饿了么与美团系经营同类竞争业务的经营者，拉扎斯公司、猪粉世家小吃店在拉扎斯公司经营的饿了么平台上，猪粉世家小吃店的商户页面进行片面宣传和对比，足以造成相关公众误解，故拉扎斯公司、猪粉世家小吃店的被控行为构成虚假宣传的不正当竞争行为，依法应当承担相应的法律责任。

饿了么方面随后提起上诉，法院对一审判决查明的事实予以确认，上诉理由不成立，对其上诉请求不予支持。2018年12月20日判决，结果为：上海拉扎斯信息科技有限公司、猪粉世家小吃店经营者谢惠静立即停止在“饿了么网上订餐”的涉案网页上发布“饿了么力压美团5元”信息，赔偿三快公司经济损失人民币40000元，赔偿三快公司为制止侵权而支付的合理费用人民币10000元，于判决生效之日起十日内在“饿了么网上订餐”网站上刊登声明并保留七日。

在今日饿了么官网所刊登的道歉声明中，除猪粉世家小吃店外，还涉及深圳市湘赣滋味餐饮管理有限公司、深圳市南山区巴渝世家餐馆、深圳市南山区李记粥汤粉店不正当竞争纠纷四案，现已审理终结。

对此，饿了么公关负责人郭力在朋友圈表示，所谓饿了么“道歉”是2016年的事，饿了么和商家的联合营销中体现了“饿了么比美团便宜”的内容，不推卸，买单。他同时强调，仅今年不完全统计，美团已在海南、浙江、云南、四川、青海等地因为强制商家“二选一”被正式立案调查，其他处罚就更多。此外，“饿了么只想用正道竞争推动行业赋能商家降本增收，这才是正事”。

美团代理律师张泽吾向新浪科技表示，饿了么这种片面的宣传和对比足以引起消费者的误解，属于虚假宣传的不正当竞争行为。四案中最早的判决已于2018年6月初生效，但饿了么一直拒不履行生效判决中的刊登声明、消除影响判项，故美团于2019年3月向深圳市南山区人民法院申请了强制执行。在美团申请执行后，饿了么于近日在官网首页挂出了道歉声明。企业间的竞争要遵循诚实信用的商业道德，以营造公平有序竞争秩序。