外媒：特斯拉再次调整全自动驾驶套餐定价

北京时间5月22日晚间消息，特斯拉再次调整全自动驾驶配置（Full Self-Driving）定价，交付前后购买的价格均相同。

这家汽车制造商希望能够简化定价体系，但依然提醒公众注意价格也许会上调。

上月，埃隆·马斯克（Elon Musk）表示，得益于特斯拉汽车无人驾驶性能的提升，其资产正在“升值”。

他希望特斯拉制造的车辆能够成为车主的创收资产。如果不提高价格的话，那么车辆便会贬值，这是因为新买家仍然能以制造商建议零售价（MSRP）购买这些汽车。

马斯克表示，特斯拉计划“大幅”提高全自动驾驶配置的价格。

“请注意，特斯拉全自动驾驶配置的价格将随着时间的推移大幅上涨。”

他表示，这是特斯拉车辆成为升值型资产的含义。

当初在发布相关提价推文之后，特斯拉调整了旗下所有产品的自动驾驶配置标准，并将全自动驾驶的配置价格提高至6000美元（交付前订购）及8000美元（交付后订购）。

而如今，特斯拉正在调整交付前后订购价格存在差异的定价体系。

所有特斯拉车主都能以6000美元的价格升级至全自动驾驶配置。但在此之后，价格依然可能上升。

特斯拉在订购页面上写道：“全自动驾驶配置可以在交付后购买，不过随着新功能的推出，价格可能会不断上升。”

特斯拉方已经确认采用新定价结构，进而简化定价。