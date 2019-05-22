海康威视回应“被美列入黑名单”：期望得到公正对待

IT之家5月22日消息 据《纽约时报》早些时候报道，美政府将考虑将海康威视列入黑名单，限制其购买美国技术。

对此，海康威视董秘黄方红回应称，已关注到相关报道，期望公司得到公平、公正的对待，公司已主动聘请美国专业人士对公司在新疆的业务进行独立审查。

资料显示，海康威视是安防产品及行业解决方案提供商，其拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力，提供摄像机/智能球机、光端机、DVR/DVS/板卡、BSV液晶拼接屏、网络存储、视频综合平台、中心管理软件等安防产品，并针对金融、公安、电讯、交通、司法、教育、电力、水利、军队等众多行业提供合适的细分产品与专业的行业解决方案。

以下为海康威视董秘黄方红回应全文：

我们已关注到纽约时报今早的报道，期望公司得到公平、公正的对待。

海康威视是一家商业公司，我们恪守商业公司的本分。公司未曾因所谓的“海康威视新疆人权问题”受到任何政府、任何人权机构等的调查取证，也未有海外媒体就该问题向海康威视进行全面的、深入的核实真实情况。海康威视是一家产品供应商，我们未在新疆做过任何不恰当的行为，公司过去不曾、现在和将来也不会以侵犯人权为条件的业务作为公司业务进行经营。公司已主动聘请美国专业人士对公司在新疆的业务进行独立审查，专业人士将在获得充分的证据后，回应海外各相关方的关注。

海康威视是全球安防行业的龙头，我们的成就是依赖全球34000名员工坚韧不拔的努力获得的。十八年来，海康威视坚守工匠精神，持续以技术创新驱动业务发展，以专业厚实、诚信正直的品德赢取信任，我们珍视每一个国家和地区的客户，我们将持之以恒的为客户创造价值。