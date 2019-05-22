比尔·盖茨的夏季书单：为假日沙滩增加一点严肃阅读

IT之家5月22日消息 向往年一样，前世界首富、微软创始人比尔·盖茨今天分享了他的夏季书单。

比尔·盖茨还在微博表示，他的人生哲学是“在旅行中，宁愿书带得太多而读不完，也别为了省事不读书”。

以下是比尔盖茨的微博全文：

每当我准备好去度假的时候，我总喜欢挑几本书带上。通常情况是，我带的书超过了在一趟旅行里能读完的数量。但我有我的原则：宁愿一次旅行读太多，也不要发生不够读的情况。

如果你像我一样，你或许正在琢磨今年夏天应该读点什么，而下面这几本书都是我大力推荐的。

这些书里没有一本是大多数人认为的消遣读物。除了一本之外，其它几本都涉及到破坏的概念，但我指的不是技术圈的人通常谈到的“破坏”概念。我最近发现自己很喜欢读关于剧变的书（这个词甚至是其中一本的书名），无论是刚刚发生过布尔什维克革命的苏联、战争时期的美国，还是我们经济系统的全球性重整。

如果你想找一本更为典型的夏季读物，我向你推荐格雷姆·辛浦生（Graeme Simsion）的《罗茜结果》（The Rosie Result,中文名暂译）。（如果你还没读过罗茜三部曲中的前两本，这个暑期正是开始的好时机！）我也没法不向你推荐梅琳达的新书《提升的时刻》（The Moment of Lift,中文名暂译）。我知道我有点偏心，但这是我今年读过最棒的书之一。

以下是我今年的夏季书单：

《剧变》（中文名暂译）

[美]贾雷德·戴蒙德著

我是贾雷德所有书的忠实读者，他最新的这一本也不例外。本书探讨了不同社会在经历危机时刻时是如何反应的。他用了一系列吸引人的例子，展示了国家如何处理各自存在的挑战，例如内战、外敌威胁或普遍的萧条。这听上去有一点沮丧，但读罢这本书，我对我们解决问题的能力甚至比开始时感到更加乐观。

《九品脱》（中文名暂译）

[英]罗斯·乔治著

如果血液会令你感到恶心，这本书恐怕并不适合你。但如果你像我一样觉得血液很奇妙，你就会喜欢上这本书，它的作者是一位英国记者，她个人与血液这个主题有着特殊的联系。我很喜欢深入挖掘某一个话题的书，因此《九品脱》（书名指的是平均每个成年人体内的血液量）正合我的胃口。书中充满了非常有趣的事实，将给你留下一个对血液的全新认识。

《莫斯科绅士》

[美]埃默·托尔斯著

好像所有我认识的人都已经读过这本书了。在我姐夫送给我一本之后，我终于加入且很庆幸地加入了这个俱乐部。托尔斯的小说描写了一位被判终身监禁的伯爵，他在莫斯科的一家酒店里服刑，为人有趣、聪明且令人惊叹的乐观。即便你不像我这般喜爱俄国的文学作品也没问题（我读过陀思妥耶夫斯基的所有著作），《莫斯科绅士》会是一个让任何人都能爱上的精彩故事。

《战时总统》（中文名暂译）

[美]迈克尔·贝斯克罗斯著

对越战各方面的浓厚兴趣促使我拿起了这本书。在我读完的时候，我不仅学到更多关于越战的内容，而且对美国在20世纪初到70年代之间参与过的其它八个主要冲突增加了许多了解。贝斯克罗斯宽广的眼界，使你从总统领导力中吸取到可以跨领域应用的重要教训。

《资本主义的未来》（中文名暂译）

[英]保罗·科利尔著

科利尔的最新著作以一种发人深省的视角，看待一个如今许多人头脑中第一时间想到的问题。虽然我并非同意他的所有观点——我认为他对问题的分析好过他提出的解决方案——但作为一名发展经济学家，他的背景给予他一个智慧的洞察力，从而看清资本正在流向何处。