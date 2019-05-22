苹果承诺确保iPhone用户知晓电池健康和性能

北京时间5月22日晚间消息，据路透社报道，英国竞争监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）今日表示，苹果公司已承诺，在电池健康和性能方面，要确保iPhone用户的知情权，与他们保持更坦诚的关系。

众所周知，早在2017年下半年，苹果曾上演一起骇人听闻的“电池门”事件。在未经用户同意的前提下，通过系统更新来降低旧型号iPhone手机的频率。消费者想要恢复手机满频率工作，必须要更换电池。当时，苹果这样的强制举动引发全球“果粉”的强烈不满。

对此，英国CMA表示，经调查发现，苹果当时并未明确提醒用户，在进行软件升级后，手机的性能会大幅下降。对于苹果此举，CMA表示担忧。

CMA称：“我们担心的是，人们可能试图修复或更换手机，因为他们不知道软件更新导致手机速度减慢。另外，人们无法轻松找到有关手机电池健康状况的信息。”

但CMA今日称，在他们向苹果提出这种担忧以来，苹果已经开始对iPhone用户更加坦诚。

当年，在“电池门”事件发酵后，苹果随后进行了道歉，并将受影响型号的电池更换价格从79美元降至29美元。

去年10月，苹果已经因为该事件而遭到意大利反垄断监管机构的罚款，原因是苹果未能向用户提供有关如何维护或何时更换电池的明确信息。