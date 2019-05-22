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瑞幸咖啡迎来破发：盘中下跌4.10%，跌破发行价17美元

2019-5-22 21:58:49来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

北京时间5月22日晚间消息，截至到北京时间22点44分，瑞幸咖啡（Nasdaq：LK）盘中下跌4.10%，报16.62美元，跌破发行价17美元。

5月17日晚间，瑞幸咖啡正式在纳斯达克挂牌上市，开盘报价25美元/ADS，较17美元发行价上涨47.06%。以此计算，瑞幸开盘时市值为59.25亿美元。而在IPO首日，瑞幸收盘报20.38美元，较IPO发行价17美元/股上涨19.88%，市值超过48亿美元。这是今年在纳斯达克IPO融资规模最大的亚洲公司，也是全球最快IPO公司。

瑞幸咖啡4月23日向美国证券交易委员会（SEC）提交了IPO申请文件。瑞幸咖啡此次发行3300万份ADS，每份定价17美元。而在最近一轮融资中，这家总部位于北京的连锁企业估值29亿美元。

复兴资本（Renaissance Capital）负责人凯瑟琳-史密斯（Kathleen Smith）称，“自1999-2000年互联网泡沫以来，还没有一家公司在成立不到两年就取得30亿美元的公开估值。”

瑞幸今年第一季度末开设了2370家门店，并计划今年再增加2500家。该公司正试图超越星巴克（Starbucks），成为中国最大的咖啡连锁店。

2018年，该连锁店净销售额为1.253亿美元，净亏损2.413亿美元。Crunchbase的数据显示，为了弥补亏损并为其雄心勃勃的扩张计划买单，瑞幸目前已经筹集了5.5亿美元。

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关键词：瑞幸咖啡

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