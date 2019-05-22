在看到一台投影机时，我们脑海中会瞬间浮现“投影机”三个字，但说到为什么要去买一台投影机，大多数人却支支吾吾答不出。

如果在数年前提起投影机，大多数人脑海中都会浮现出一个傻大黑粗但会发光的设备，它常见于学校的影音室、企业的会议室以及各类商场和户外露天影院，但问起家里会不会买上一台投影机，相信有90%的人都会摇摇头。

但随着投影机技术的精进，这样一款产品越来越多的出现在了一般家庭中，甚至一反前几年被电视机产品打压的颓势，逐渐显露出势均力敌的姿态。毕竟在更低廉的价格下，投影机产品可以实现更具冲击力的大幅面画面显示，配合已经日趋精良的画面质量，在家中摆上一台投影机已经是许多年轻人的第一选择。

但在购买一台投影机前，你真的能在网店销售页面的只字片语中搞懂它真正的实力吗？

什么是投影机

投影机实际上是个很宽泛的概念，从投射原理来说，我们小时候看过的皮影戏应该就是最基础的“投映”，只是发展到今天，常见的投影技术只剩下LCD投影以及DLP投影。

好的我知道看到LCD和DLP两个名字就有人已经要睡着了，但实际上他们的成像原理相当简单，比如你现在要记住：

一束看起来纯白的光束在经过棱镜折射后会发生色散，最终会分解得到红、绿、蓝三种无法被继续分解的颜色，而红、绿、蓝经过不同比例的配比叠加后，你会得到任意你想要的颜色，所以红绿蓝被称为色光三原色，也就是我们常说的RGB。

到这里，你就已经理解了“投影机是什么”这个问题80%的答案。

基于这一理论，LCD投影机的原理就是先用一盏灯泡发出一束我们常见的白色光，之后经由折射后得出红绿蓝三束原色光，这三束光在行进过程中分别经过三块LCD面板，在面板中抓取到图像信息后进行一定比例的调整，然后再经由一块棱镜的折射实现三束光的合体，并通过镜头将最终画面放大投射出来。

So easy！

而DLP投影机的技术则相对年轻一些（诞生于1993年），当然它的核心依旧是三原色光，与LCD投影机一样，DLP投影机也会先打出一束白色光，然后光线会直接打穿一块包含有红、绿、蓝三原色的色轮并投射在一块名为“DMD芯片”的“小东西”中。

在这套操作中，你可以把色轮和DMD理解成肥皂剧里的CP，白色光在穿透色轮时，投影机中的处理器会根据具体的需求来调整光线应该穿透哪一片色彩区域，从而疯狂的转动色轮来进行调整。至于DMD芯片，表面则是密密麻麻的排布着无数个可以转动且能折射光线的微型镜片，在运行时DMD芯片会通过图像信息来调整每一块镜片的转动方向，最终将调整好的画面投射出去。

ps：更高端的玩法是3DLP，连色轮都不要了，CP惨被撕，想想就刺激

所以到底该选谁？

实际上由此不难看出，DLP投影的工作方式相对更加精密，但由于精简了诸如棱镜等一系列物理结构，让DLP投影机更容易做到小型化，并且采用集成度更高的芯片处理，算是更加有“未来”的投影机技术。当然DLP也存在着种种缺陷，比如说光源在击穿滤镜进行过滤的那一刻，就会丢失掉大量亮度，所以在同规格的光源亮度下，DLP投影机的投射效果要比LCD投影机更暗一些，而3DLP玩法则贵出天际，几乎不会应用于家庭市场。后来为了提升亮度，一部分DLP投影机选择在三色色轮中额外加入一片白色区域，虽然可以有效提高亮度，但又会一定程度上影响最终的色彩表现，所以说DLP投影机和LCD投影机可以说各有优劣。

亮度陷阱

从小编的角度来看，身边朋友最容易掉入的陷阱便是“亮度”参数，打开购物网站搜索投影机，你会发现不少相当廉价的投影设备亮度数值已经直逼五位数，直接秒杀一众万元高端机型，但买回家里才发现并不是这么回事。

实际上出现这种状况并非是商家虚标，而是一部分品牌喜欢用“光源亮度”的参数来蒙混过关，从字面意思上不难理解，光源亮度就是我们前面提到的投影机中最初发出白色光束的灯泡亮度，但在经由数次折射、过滤后，最终投射出的画面亮度不免会大打折扣（损失相当大，甚至可能在80%以上），再加上一部分投影机会选择参数平平的廉价滤镜、色轮等滤光设备，更是会导致画面亮度进一步变暗。

除了“光源亮度”的陷阱外，还有一种名为“最大亮度”的说法，这是一种暴力拉高画面整体亮度的做法，实际上绝大多数投影机都会在设置中提供这样一个“打鸡血”模式，但没有经过优化的暴力拉高亮度，最终只会让画面被高光所遮盖，色彩和细节自然也无法得到保留。

所以从亮度的角度来说，最标准的参数应该是ANSI流明亮度，ANSI流明亮度是美国国家标准化协会指定的测试规则，测试方法为在距离投射画面2.4米，投射画面中60英寸的区域内画出一个3*3的九宫格，之后采集九宫格中每一块分割区域的平均光照度并最终乘以投影面积，得到最终的ANSI流明亮度。

所以在挑选投影仪时，只有ANSI流明亮度才能作为最终的参考依据，其它各种花里胡哨的名词无需过多在意。当然关于亮度还有一个画面灰度（Luminance，fL）的计算方式，只是存在感稀薄大家无需过多关注，而根据小编的经验，一般1000ANSI流明亮度下，就可以在相对昏暗的房间内正常欣赏150寸以下的画面，而2000ANSI流明亮度已经能一定程度上抵抗日间的阳光以及房间内的灯光了。

你的高清是假的

亮度之外，分辨率也是投影机卖家们乐于玩弄、且绝大多数萌新们还相当关心的参数，但有时候看起来明明都写着1080p分辨率，为何投影机与投影机之间的价格看起来差距如此之大呢？

首先我们先要明确的是，分辨率指的是显示画面中的像素数量，比如我们熟悉的高清分辨率，传统意义上就是指16:9的纵宽比下拥有1920*1080个像素点，但很遗憾的是，绝大多数三两千就能搞定的家用投影机，实际上并不能达到真正的高清。

是的，关于分辨率的陷阱，实际上大多出自DLP投影机，这是由于生产DMD芯片的德州仪器还研发出了一种像素抖动技术，可以利用人眼的视觉滞留来快速移动像素点，以此在物理像素点不足的条件下投射出高清画面。

当然这一技术可以在有限的成本中实现更优秀的画面质量，但就实际观感而言，“抖”出来的高清还是与物理层面的高清有着明显的画质差距。当然对于囊中羞涩的用户来说，在有限的成本中抖出更优秀画面的做法自然值得表扬，但对于真正关注分辨率的萌新，实际上不论官方如何标称，都有可能是在“忽悠”，而判断一台投影机的原生分辨率最准确的方式，就是直接看这台投影机使用了哪款DMD芯片。

目前市面上比较主流的有三款德州仪器芯片，分别是0.33DMD、0.47DMD以及0.66DMD，其中千元机中最爱的0.33DMD芯片上排布了92万个镜片（1280*720），从分辨率来看比传统意义上的720p稍高一些，但远不及1080p分辨率，当然它可以依靠我们之前说的抖动来实现模拟1080p。至于市面上最常见的0.47DMD，则分布有207万个镜片（1920*1080），也就是真正意义上的1080p，但在德州仪器的XPR技术下，这块芯片的每一个镜片都能以240Hz的频率进行快速位移并最终实现4K分辨率。至于0.66DMD，原生分辨率则是2716*1528，素质相比传统1080p自然要好上一些，而且它也可以通过同样的XPR技术进行像素位移实现4K画面显示。

从成本来看，DMD芯片自然是尺寸越大越贵，而从最终效果来看，虽然像素位移的技术已经相当成熟，但模拟出的高分辨率往往还是与同级别的原生分辨率有着肉眼可见的差距，所以对于分辨率比较敏感的用户们，还是无视官方给出的参数，更多关注一下投影机使用了何种规格的DMD芯片吧！就小编的经验，2000元以下的家用投影机大多使用0.33DMD，而0.47DMD甚至可以上探到万元级别，所以希望看到真正理想画面的小白们还是不要被单纯的数字所欺骗啦！

我想在家看IMAX

绝大多数用户选择家用投影机来替代电视机，就是为了能在小机身和低廉的价格下实现超大幅面画面的投射，但虽然理论上所有家用投影机都能投射出覆盖一整面影视墙的画面，但对于那些使用空间比较局促的用户来说，你可能需要了解一下投射比这事儿。

我们都知道投影机在距离墙面/幕布一定距离下投射画面会存在极限尺寸，此时想要获得更大的画面便只能继续拉长投影机与映射面的距离，而投影机的投射距离与投射出的画面宽度，便被成为投射比。

一般常见的家用投影机投射比在1.2-1.8之间，在比较常见的16:9画面比例下，100寸画面的宽度为2.15米，由此可得标称投射比为1.2的投影机，在距离墙面2.58米处就能投射出100寸画面，而如果是选择了投射比为1.8的投影机，想要实现100寸画面就需要接近4米的投射距离，已经超出了一部分房型的宽度。

值得一提的是，家用投影机中投射比参数越低往往代表所需成本越高，而想要实现1.0以下的投射比，往往需要短焦或超短焦镜头才能实现，所以想要在家里享受极限的大幅面画面，投射比还是非常重要的参数依据。

一定要买幕布吗？

在使用投影机时，身边常常会有小伙伴发出诸如“买投影机就一定要买幕布吗？”、“不要幕布直接投在白墙上行不行”的疑问。

实际上幕布是一个非常能提升投影机使用体验的配套产品，首先如果你的家中没有一块足够大、平整且适合投影观看的纯白色墙面，那就一定要再购买一块投影幕布，而即使有理想的投射区域，我们也墙裂建议再搭上一块幕布。

首先最主要的便是一般白墙的反射性能不良，我们之前已经在亮度参数上如此纠结，如果再被墙面打个折扣，自然是令我们使用投影机的热情被浇去一大半。而投影幕布表面会覆盖一层能够更好的折射光线的光学材料，以此更好的还原色彩、亮度以及画面清晰度。

“增益”是衡量幕布投射质量的最重要标准参数，购买投影幕布时需要着重注意这一参数，无视掉复杂的计算过程，我们只需要知道增益并不是像分辨率、尺寸、亮度这样简单粗暴的表达，因为增益参数并不是越大越好。其中增益高的幕布虽然可以更好的提亮画面，但由于幕布的材质特性，正面观看时可能会出现高亮区域集中在画面中心，四边出现暗角的情况。而增益低的幕布虽然可以更均匀地展示画面，但亮度表现不及高增益幕布，且容易受到环境光的影响。

▲极米A1 Pro配合幕布

同时幕布的材质以及使用方式也有高低优劣之分，最常见的为玻纤、白塑、金属以及合金幕布，其中白塑的成本相对较低，但能提供相当不错的增益，对于期待花小钱办大事的用户来说，买一台亮度平平的投影机配合白塑幕布，总能获得1+1大于2的效果。而如果想要获得最优秀的体验，金属幕布则更值得没选择，在比较平衡的增益下，可以投映出相当均匀的画面，也能很好的还原色彩和分辨率。