携程第一季度净营收82亿元，净利润同比增318%

新浪科技讯 北京时间5月23日早间消息，携程网（Nasdaq：CTRP）今天发布了截至2019年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。财报显示，携程网第一季度净营收为人民币82亿元（约合12亿美元），与去年同期相比增长21%，与上一季度相比增长8%；归属于公司股东的净利润为人民币46亿元（约合6.87亿美元），相比之下去年同期归属于股东的净利润为人民币11亿元，上一季度归属于股东的净亏损为人民币12亿元，同比增幅达318%。

2019年第一季度业绩概要：

2019年第一季度净收入为人民币82亿元人民币（12亿美元），同比增长21%。

2019年第一季度的营业利润为8亿8500万元人民币（1亿3200万美元），同比增长50%。若不计股权报酬费用，2019年第一季度的营业利润为14亿元人民币（2亿零400万美元），同比增长42%。

天巡的直接预订业务在第一季度收入同比上升约250%

2019年第一季度，携程的国际酒店和国际机票（不包括天巡在内）增速达到同期中国出境人次增长的两倍多。

2019年第一季度，国际业务收入占集团总收入约35%。

携程品牌的低星酒店间夜在2019年第一季度达到约60%的同比增速。

第一季度线下门店交易额达到三位数的同比增长。

“携程在2019年的第一季度取得了优秀的业绩：收入取得了健康的增长，同时非美国通用会计准则营业利润率逐步提升。”携程首席执行官孙洁女士表示，“我们不仅倾听客户的心声，而且在市场上有新机会产生的时候可以领先抓住机遇，适度调整我们的策略来适应市场的变化。这也反映了我们通过携程的一站式平台在全球创造出最佳旅行体验的决心。”

“我们对第一季度的业绩感到满意，这体现了我们对中国旅游行业未来发展的信心以及我们能够不断拥抱行业变化的强大执行力，”携程董事会执行主席梁建章先生表示，“我们主要通过内生增长来推动业务的发展，专注于扩大用户覆盖和增强用户粘性，为所有利益攸关方创造长期价值。同时，我们过去在全球战略投资和合作方面都有出色的表现。我们对近期MakeMyTrip的投资感到激动，期待在未来取得更大成功，并为我们的投资人创造更大价值。”

2019年第一季度财务业绩和业务发展

2019年第一季度，携程净营业收入为82亿元人民币（12亿美元），同比增长21%。2019年第一季度净营业收入环比增长8%，主要受季节性因素影响。

2019年第一季度住宿预订营业收入为30亿元人民币（4亿5000万美元），同比增长21%，主要受益于住宿预订量的增长。2019年第一季度住宿预订营业收入环比增长14%，主要受季节性因素影响。

2019年第一季度交通票务营业收入为34亿元人民币（5亿美元），同比增长16%，主要受益于票务预定量的增长。2019年第一季度交通票务营业收入环比下降2%。

2019年第一季度旅游度假业务营业收入为10亿元人民币（1亿5600万美元），同比增长25%，主要来源于团队游和定制游业务量的增长。2019年第一季度旅游度假业务营业收入环比增长45%，主要受季节性因素影响。

2019年第一季度商旅管理业务营业收入为2亿3800万元人民币（3500万美元），同比增长32%，增长主要受益于旅行产品覆盖的扩大。2019年第一季度商旅管理业务营业收入环比下降15%，主要受季节性因素影响。

2019年第一季度的毛利率为79%，相比2018年同期为82%，和上季度持平。

2019年第一季度产品开发费用为25亿元人民币（3亿7900万美元），同比上升18%，主要由于产品开发人员相关费用的增加。2019年第一季度产品开发费用环比下降6%，主要由于产品开发人员相关费用的减少。2019年第一季度产品开发费用占净营业收入的31%。若不计股权报酬费用，2019年第一季度产品开发费用占净营业收入的28%，和2018年同期的29%以及上季度的33%相比均有所下降。

2019年第一季度销售与市场营销费用为22亿元人民币（3亿3100万美元），同比上升6%，主要原因是增加了销售与市场营销人员相关的费用。2019年第一季度销售与市场营销费用环比下降15%，主要原因是营销相关活动的减少。2019年第一季度的销售与市场营销费用占净营业收入的27%。若不计股权报酬费用，2019年第一季度的销售与市场营销费用占净营业收入的27%,和2018年同期的31%以及上季度的34%相比均有所下降。

2019年第一季度的管理费用为8亿2400万元人民币（1亿2300万美元），同比上升28%，主要原因是增加了管理人员相关的费用，包括股权报酬费用。2019年第一季度的管理费用环比上升3%。2019年第一季度的管理费用占净营业收入的10%。若不计股权报酬费用，2019年第一季度的管理费用占净营业收入的8%，和2018年同期和上季度均持平。

2019年第一季度的营业利润为8亿8500万元人民币（1亿3200万美元），相比2018年同期营业利润为5亿9000万元人民币，相比上季度营业亏损为1亿8900万元人民币。2019年第一季度的营业利润同比增长50%。若不计股权报酬费用，2019年第一季度的营业利润为14亿元人民币（2亿零400万美元），相比2018年同期营业利润为9亿6600万元人民币，相比上季度营业利润为2亿6100万元人民币。若不计股权报酬费用，2019年第一季度的营业利润同比增长42%。

2019年第一季度的营业利润率为11%，相比2018年同期为9%，相比上季度为-3%。若不计股权报酬费用，2019年第一季度的营业利润率为17%，相比2018年同期为14%，相比上季度为3%。

2019年第一季度的所得税费用为6亿7700万元人民币（1亿零100万美元），相比2018年同期所得税费用1亿7900万元人民币，相比上季度所得税费用为3500万元人民币。集团有效所得税率的变化主要由于不可抵扣的权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益。

2019年第一季度归属于携程股东的净利润为46亿元人民币（6亿8700万美元），相比2018年同期净利润为11亿元人民币，相比上季度净亏损为12亿元人民币，主要是由于权益类可供出售金融资产的公允价值变动带来的33亿元人民币收益，一系列投资活动带来的收益和冲回过去计提的投资减值。若不计股权报酬费用和权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益，2019年第一季度归属于携程股东的净利润为18亿元人民币（2亿6000万美元），相比2018年同期净利润为21亿元人民币，相比上季度为净利润5亿1300万元人民币。

2019年第一季度经稀释每股存托凭证盈利为7.45元人民币（1.11美元）。若不计股权报酬费用以及权益类可供出售金融资产的公允价值变动损益，2019年第一季度经稀释的每股存托凭证盈利为2.93元人民币（0.44美元）。

截至2019年3月31日，现金及短期投资余额为616亿元人民币（92亿美元）。

业绩展望

携程预计2019年第二季度净营业收入年增长率约为16%-21%。该预测是基于2019年第二季度收入按照新收入确认会计准则预测以及2018年第二季度收入按照新收入确认会计准则调整计算得出。该预测反映了携程根据当前形势所做出的初步判断并有可能发生调整。