欧盟监管机构对谷歌发起数据隐私相关调查

北京时间5月23日凌晨消息，总部设在爱尔兰的欧盟数据保护委员会(Data Protection Commission)周三宣布将对谷歌展开调查，内容涉及这家科技巨头收集网络广告相关数据的行为。

在欧洲地区，欧盟数据保护委员会是对谷歌进行监管的主要机构，该委员会称其将会调查谷歌在广告交易中的数据处理方式是否违反了欧盟的隐私权规定。

“根据2018年数据保护法（Data Protection Act 2018）第110条的规定，我们已经开始对谷歌爱尔兰有限公司（Google Ireland Limited）在线上广告交易中处理个人数据的行为展开法定调查。”欧盟数据保护委员会在周三发布的一份声明中说道。

去年欧盟推出了全面的最新隐私权改革措施，也就是所谓的“一般数据保护条例”(GDPR)，在控制个人数据的问题上向欧洲公民赋予了新的权利，包括他们拥有了解公司如何使用其数据以及强迫公司销毁其数据的权利等。

欧盟数据保护委员会宣布对谷歌展开调查的背景是，科技公司正在全球范围内面临着从内容到数据保护等各个方面的监管审查。去年，Facebook尤其遭到了诸多批评，原因是该公司允许颇受争议的政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）获取了8700万名用户的个人数据。

与此同时，今年早些时候法国隐私监管机构决定对谷歌处以5000万欧元（约合5600万美元）的罚款，这是自“一般数据保护条例”出台以来，欧盟首次对一家美国科技巨头处以罚款。

“一般数据保护条例”是在2018年5月25日生效的，即将迎来一周年纪念日。