唯品会发布Q1财报：净利润8.723亿，同比增长64.7%

凤凰网科技讯 5月23日消息，唯品会（vip.com，NYSE：VIPS）今日凌晨披露了未经审计的2019年第一季度财务报告。财报显示，唯品会2019年Q1净营收213亿元人民币（约合32亿美元），同比增长7.3%。

按照通用会计准则，唯品会归属股东净利润为8.723亿元人民币（约合1.3亿美元），同比增长64.7%；毛利润44亿元人民币（约合6.491亿美元），同比增长8.7%。截止2019年第一季度，唯品会保持连续26个季度盈利。

根据财报披露，第一季度，唯品会总订单数为1.165亿，相比去年同期的9020万单同比增长29%总活跃用户数达2970万人，同比增长14%。截至2019年3月31日，唯品会超级VIP会员数量已达320万。同时，唯品会第一季度GMV达338亿元人民币。

“本季度，我们的活跃客户总数同比增长14%，这是现有客户忠诚度提高和新客户数量加速增长的结果”，唯品会董事长、CEO沈亚表示，“我们通过专注于折扣零售渠道和成功执行营销策略，取得了这些坚实的成果。今后，我们将继续扩大折扣服装市场份额，进一步巩固在中国的领先地位。”

唯品会首席财务官杨东皓进一步表示：“2019年第一季度，我们取得了强劲的财务业绩，得益于良好的营收增长和净利润的同比提高。由于对服装类别的重视、低利润产品向市场平台的转变以及对折扣零售模式的关注，唯品会盈利能力开始提高。我们致力于不断提升股东回报，同时推动营收和净利润的可持续增长。”