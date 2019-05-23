SpaceX星际飞船原型安装整流罩，另一艘也在建

5月23日消息，据Teslarati报道，美国太空探索技术公司SpaceX的星际飞船（Starship）制造工作取得最新进展，技术人员成功地为在美国德克萨斯州博卡奇卡（Boca Chica）制造的星际飞船原型机上安装了整流罩。与此同时，该公司技术人员和工程师正在佛罗里达州卡纳维拉尔角附近努力建造第二艘类似但又存在差异的星际飞船原型。

▲SpaceX技术人员将整流罩安装在美国德克萨斯州制造的星际飞船原型机上

上周，SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)正式宣布，该公司不仅在同时建造两艘具有轨道飞行能力的星际飞船原型，而且这些原型是不同团队为验证不同想法进行内部竞争而建造的。这些团队之间的竞争并不激烈，但他们采取的策略十分相似。在抵御其他商业竞争对手的同时，SpaceX也在试图与自己竞争，以更快、更有效地开发全新的运载火箭，即不锈钢星际飞船+超重型运载火箭（Super Heavy）的混合体。

就在上周，SpaceX内部两个团队的努力都取得了重大进展。在东海岸，公众在几天前看到了SpaceX佛罗里达州团队正在制造的星际飞船的首张照片。SpaceX似乎已经接管了佛罗里达州科科市（Cocoa）的某处设施，那里曾属于滨海钢铁公司(Coastal Steel)。目前尚不清楚SpaceX是否已经完全收购了滨海钢铁公司，还是只是在那里制造星际飞船早期阶段时与这家小公司合作。

与之相比，SpaceX德克萨斯州团队的条件要差不少。除了一个单独的帐篷，所有的焊接、组装、集成和测试工作都是在完全暴露于自然环境下进行的。SpaceX佛罗里达州团队似乎拥有已建成的仓库（以前用于炼钢)，他们从工作开始的那一刻起就有效地准备好了他们所需要的一切，而德克萨斯州团队则不得不从无到有地建造所有设施。

▲SpaceX佛罗里达州（左）和德克萨斯州团队星际飞船采取了不同的设计，显然前者已经决定使用完全不同尺寸的钢板

目前，德克萨斯州团队的努力处于领先地位，但佛罗里达州团队也在加速追赶。按照这个速度计算，后者很可能在一两个月后就能赶上德克萨斯州团队星际飞船的进度。值得注意的是，佛罗里达团队似乎没有参与任何测试版星际飞船原型Starhopper的活动。而德克萨斯州团队在过去几个月的大部分时间里都在建造Starhopper，并为测试做准备。

尽管佛罗里达团队的星际飞船取得了快速进展，但是德克萨斯团队并没有真正落后。在过去一周左右的时间里，SpaceX技术人员和工程师在为Starhopper首次测试做准备的同时，也在对第一艘星际飞船原型机进行重大集成、组装和测试活动。本周晚些时候，德克萨斯团队将开始为Starhopper安装猛禽(Raptor)引擎，并计划最早于5月底开始进行跳跃测试活动。

▲德克萨斯州团队星际飞船的最新部分在5月15日被提升到专用夹具上

在轨道星际飞船方面，博卡奇卡团队采取了一个重要的象征性举措，将不锈钢整流罩扣在已经完成的星际飞船原型航空外壳上。总的来说，这艘星际飞船从顶端到底部大约有25米高，相当于猎鹰9号火箭助推器(第一级)高度的60%。随着飞船整流罩的安装，SpaceX还含蓄地证实，这艘星际飞船原型机的大部分油箱仍需要继续建造。

这个星际飞船的七个猛禽引擎部分，或是其液氧或甲烷罐也正在几百米外建造。这个神秘的部分最近被提升到第二个混凝土夹具上，以便更容易让人进出其中，而SpaceX也始终在努力建设一个专用的集成设施，类似于佛罗里达州正在使用的仓库。

▲SpaceX德克萨斯原型机和完工星际飞船进行对比

总而言之，SpaceX德克萨斯团队星际飞船的不锈钢外壳似乎还有30-40%没有制造。在理论上具备轨道飞行能力的飞行器内部，仍有大量工作要做，包括推进剂罐、能够支持7个猛禽引擎的推力结构、着陆腿/鳍，以及大量的管道和航空电子设备安装。尽管如此，我们已经看到的进展依然令人印象深刻。更让人感兴趣的是，SpaceX在东海岸还有另一艘星际飞船在建造中。