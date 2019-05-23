报告：特斯拉Autopilot高速路自动变道功能风险巨大

新浪科技讯北京时间5月23日早间消息，据美国财经媒体CNBC援引《消费者报告》杂志报告称，特斯拉对其Autopilot功能的最新更新引发了“严重的安全担忧”。

特斯拉Navigate on Autopilot功能于去年首次推出，专门用于高速公路驾驶，并于4月份更新了新选项。而该杂志的测试表明，这项功能的表现比人类驾驶员更糟糕，甚至为人类带来了新的风险。

《消费者报告》审查了Autopilot的一项可选功能，该功能允许汽车自动更换高速公路上的车道。该功能需要由驾驶员启用，在没有驾驶员确认的情况下自动切换通道，直到它被禁用或Navigate on Autopilot关闭为止。

《消费者报告》周三表示，“该功能在没有留下足够空间的情况下并线，甚至以违反州法律的方式超车。”“因此，司机经常不得不阻止系统做出糟糕的决定。”

由于《消费者报告》是一家备受推崇的消费者评论杂志，因此他们的表态可能对汽车制造商构成问题。该杂志希望减轻Autopilot驾驶员辅助系统的安全隐患，该系统近年来在三次致命车祸中使用过。

该公司最近为其Autopilot系统提供的选项之一，是允许车辆自行更换车道而无需驾驶员确认。虽然驾驶员可以通过移动转向信号或在触摸屏上取消汽车的变化来阻止车辆变道，但该杂志发现这项功能与人类驾驶员相比较水平较低。

“这根本带不来便利。”《消费者报告》汽车测试高级主管杰克·费舍尔（Jake Fisher）在报告中说。“监控系统要比亲自变道困难得多。使用该系统就像监督第一次开车的孩子一样。所有家长都知道，自己开车比那更简单，压力也更小。“

费舍尔表示，该功能在应对其他从后面快速接近的车辆时出现问题，导致车辆切断速度快得多的车流。《消费者报告》的测试人员还发现，该功能很难融入交通，通常会自动刹车，与车前面的车辆之间创造空间。这对后面的车辆来说是“粗暴意外”。

特斯拉告诉《消费者报告》，“Navigate on Autopilot基于地图数据、车队数据和车辆传感器的数据。但是，驾驶员有责任始终控制汽车，包括安全地执行换道。“

该公司还在给CNBC的一封电子邮件中表示，其客户已在这个可选设置下行驶了数百万英里，并安全地执行了数百万次自动变道。

Navigate on Autopilot是特斯拉自动驾驶系统的附加功能，它可以部分控制车辆并控制车速，同时保持在车道中心。根据美国国家运输安全委员会的数据，在涉及特斯拉的车祸中，有三起致命事故发生时开启了Autopilot功能。

由于担心消费者安全因这些事件而受到威胁，特斯拉本月早些时候推出了两项新功能，旨在阻止驾驶员无意中变换车道。该公司还展示了其车道偏离避让功能，该功能通过闪烁提醒驾驶员在没有转弯信号的情况下离开车道时将手放在方向盘上。如果反复发现使用交通意识巡航控制系统的驾驶员没有将手放在方向盘上，车辆就会减速至15英里以下，并闪烁危险警告灯。

该公司还推出了紧急车道偏离避让功能，如果系统检测到你的变道可能引发碰撞，就会将车辆转回车道。