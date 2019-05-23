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谷歌Duplex“自动打电话”AI功能有限：25%呼叫需人类开始

2019-5-23 8:37:02来源：新浪科技作者：中天责编：骑士评论：

北京时间5月23日早间消息，据美国科技媒体The Verge援引《纽约时报》报道，谷歌近日表示，Duplex对话有四分之一由人工呼叫开始，15%由AI开始，然后由Duplex呼叫中心的人类员工介入。谷歌用多种指标判断哪个电话应该由人或者机器人接待，在某些情况下人类会介入。

谷歌Dupelex是一种AI代理，可以代表用户接听预订电话，可用于预订餐厅等场景，而且AI的声音听起来很像人类。《纽约时报》记者拜访纽约几家餐馆后发现，大部分人认为AI的声音听起来就像是人类。

一些餐馆通过平台（比如OpenTable、Resy、Yelp）提供线上预订工具，Duplex最初瞄准的对象就是这些餐馆，为它们提供服务。如果无法使用这些选项，就会部署语音呼叫AI。新技术去年年末才向公众推广，今年4月向iPhone扩张。因为技术仍然处在早期发展阶段，限制很多，谷歌说它仍然会使用人类处理人员，获取数据，然后用数据训练AI，最终减少人类参与度。

Duplex还存在一些问题。例如，对于同一宗预订，Duplex呼叫两次，相隔几分钟，有两种不同的口音确认订单。还有，由于来电显示看起来很像垃圾来电，部分餐馆没有接听Duplex呼叫。

谷歌准备将Duplex推向其它行业，不过从目前的形势看，还需要更多测试才能让该服务大规模应用。

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关键词：谷歌

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