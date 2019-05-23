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一台生物反应器运达太空，将二氧化碳转为氧气和食物

2019-5-23 9:02:10来源：新浪科技作者：叶子责编：骑士评论：

北京时间5月23日消息，据国外媒体报道，一台生物反应器近日被送上了国际空间站，可利用藻类将二氧化碳转化为氧气，当然，国际空间站上的宇航员的生命安危并不会取决于这台反应器工作正常与否，这只是一次检验该概念在长期太空飞行中是否可行的实验。

目前的航天任务受火箭的运载能力所限。但若能实现一套完整的生命维持系统，便可为太空旅行提供更多机会，科学家希望，该生物反应器日后能成为一套“闭环”系统的一部分，为月球、火星甚至更远的航天任务提供支持。

这台藻类生物反应实验仪器由SpaceX的龙飞船送往国际空间站，准备在那里一展身手。

这是一项可持续太空飞行项目的第二阶段，将与欧空局的先进闭环系统（ACLS）联手合作。先进闭环系统能够从二氧化碳中提取出甲烷和水，此外，光合生物反应器也会利用到二氧化碳。据德国航天局的一则声明指出，两种仪器串联使用，便可形成PBR@ACLS（光合生物反应器与先进闭环系统）混合技术。

宇航员呼出的二氧化碳可通过小球藻的光合作用转化为氧气和可食用生物质。一次航天任务所需的食物中，最多有30%都可以由高蛋白藻类生物质提供，“这种混合技术得到首次示范，意味着我们已经处在了未来生命支持系统的最前沿。”德国航空局光合生物反应器实验项目带头人奥利弗•安格勒表示，“当然，这些系统主要适用于行星基地或长时间任务。但如果今日我们不打好基础，等到未来需要用到这些技术时，它们便无法做好准备。”

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关键词：生物太空

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