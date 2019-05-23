Ovum观点：5G已来，但4G技术仍将长期发挥作用

5月23日消息 来自Ovum的最新研究报告称，4G移动技术重塑了电信行业，但5G有望重塑整个社会。无处不在的5G网络将支持我们所有行业和交互的数字化，将数字计算和通信嵌入到我们的日常生活中。现在，所有的注意力都集中在5G上。那么，4G的未来会是怎样呢？

移动运营商建设无处不在的5G网络并非易事。4G LTE的投资浪潮给用户带来了巨大的好处，他们以与3G服务同样的价格获得了更多的数据流量。另一方面，由于语音收入急剧下滑，移动运营商的收入增长在放缓。他们现在的盈利能力并不比以前强，在某些情况下，其盈利能力甚至有所下降。

更快速、更高效的移动宽带带来的成本效益，证明了广泛和深入的4G投资的合理性。广泛而深入的5G投资将更加复杂，并且部分将取决于新的收入来源。固定无线接入等新数据服务可以帮助创造新的收入，但5G支持的新企业用例尚未完全定义。这将在未来几年限制某些地区的5G业务用例发展。

Ovum亚太地区研究负责人David Kennedy表示，这会产生重要的后果。未来许多年，4G网络将会是移动运营商战略的重要组成部分。5G部署将比4G部署慢，并且4G和5G覆盖区域之间持续存在性能差异的风险。风险在于，5G-haves（覆盖5G服务）和5G-have-nots（未覆盖5G服务）之间将出现新的数字鸿沟。

若要避免这一局面，运营商网络需要从最初的非独立模式（基于4G核心网的5G基站）演变为基于5G核心网的4G/5G基站的平衡混合，而5G核心网会利用LTE标准的最新升级改进。

虽然3GPP Release 15最终确定了5G技术标准，但它还以LTE Advanced (LTE-A) Pro的形式整合了4G技术的最新改进。LTE-A Pro为4G提供了新的性能水平，在某些情况下能够接近5G性能，例如数据传输速率超过3Gbps（相比之下LTE-A为1Gbps）和延迟低至2ms（LTE-A为10ms）。这是非常值得称赞的性能表现。在低频和中频段，4G速度性能堪比5G。除了最苛刻的应用外，2ms延迟对于任何应用都是足够的。

因此，在5G网络正在建设以及新用例正在开发的时候，4G LTE-A Pro提供了一个强大的临时解决方案。随着4G技术的不断发展和全球物联网需求的增长，对于那些希望防止新数字鸿沟崛起的运营商来说，核心网和4G基站将需要有针对性的长期投资，以提高容量、速度和延迟性能。