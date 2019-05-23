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马斯克隧道合同获批，将在拉斯维加斯建首条商用隧道

2019-5-23 9:12:52来源：新浪科技作者：李丽责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间5月23日早间消息，据美国科技媒体The Verge报道，拉斯维加斯会展和游客管理局（LVCVA）本周举行投票，批准了提供给埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下隧道公司The Boring Company价值4860万美元的合同。

The Boring Company将建设地下的“人员运输机”LVCC Loop，其中包括两条车辆隧道和三座车站，以及一条人行隧道。

LVCVA今年3月表示，这个项目预计将在2021年1月CES展会前完成。马斯克随后还在Twitter上表示，这个项目可能会在年底前投入运行。这份公开合同表明，测试将从2020年11月开始。无论完工时间是何时，合同中2/3的款项都要到项目结束之后才会支付。

在The Boring Company计划开展的各个项目中，拉斯维加斯隧道似乎将成为首个完工的项目。在芝加哥、洛杉矶和华盛顿特区，相关隧道项目都还在讨论中。

到目前为止，The Boring Company已在加州霍桑完成了一条长度约1.14英里的试验隧道。马斯克表示，这条隧道耗资1000万美元，花了一年半才完工。目前尚不清楚，拉斯维加斯的隧道将使用什么样的车辆，不过LVCVA总裁史蒂夫·希尔（Steve Hill）今年3月表示，Model X、Mode 3，以及可载客16人的改装电动汽车都在考虑之内。

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关键词：马斯克隧道

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