6299元，索尼Xperia 1国行版开启预售

IT之家5月23日消息 此前索尼Xperia 1国行版已经正式发布，售价6299元，该机搭载了骁龙855处理器，4K HDR OLED显示屏，现在已经开启预售。其中官网预售期间，可以获得索尼20000mAh移动电源、钢化玻璃保护膜。目前京东预售还未开启。

Xperia 1手机采用了一块6.5英寸的Cinema Wide 4K HDR OLED显示屏，是世界首创4K OLED屏幕智能手机。搭载Bravia A9系列的技术，以及X1 for mobile引擎，可以检测屏幕上的显示内容，分区调整亮度、对比、动态范围等参数。

内部配置方面，搭载骁龙855处理器，配备6GB内存、128GB存储。该机采用侧面指纹识别设计。该机搭载后置三摄像头，均为1200万像素，其中包括一个26mm广角镜头（支持光学防抖）、一个52mm长焦镜头（支持光学防抖）、一个16mm超广角镜头。其他方面，该机配备3300mAh电池，支持杜比Dolby Atmos立体声，支持HiRes音效，支持PD3.0快充。

Xperia 1是世界上首款搭载“眼控对焦”的手机，其他的拍照功能还包括RAW档降噪（RAW noise reduction）、10fps自动对焦/自动曝光追踪的连拍功能(AF/AE tracking)，该机的手动拍照模式最高支持最长30秒快门。

索尼表示，这款手机搭载了自家专业摄影机的“CineAlta”概念，能为普通用户带来更专业的录影体验。这款手机支持4K HDR视频拍摄、Full HD 960fps慢动作拍摄、移动微笑自动先预拍、进阶防抖拍摄、Dual PD对焦、BIONZ for mobile等等。在相机功能方面，这可能是索尼手机近期最大的一次升级了。