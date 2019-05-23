逼上梁山：华为自研OS操作系统“备胎”转正越快越好

中国很快就将拥有自己的手机操作系统，而且起步便将是上亿台级别的装机量。

5月21日，华为创始人、总裁任正非结束中国媒体圆桌访谈之际，华为消费者业务CEO余承东在一个微信群中提到了作为“备胎”的华为自研操作系统的相关信息。据称该系统面向下一代技术而设计，最快在今年秋天、最晚于明年春天将可能面市。

逼上梁山

对华为来说，上马自己的操作系统实属“逼上梁山”。在上周美国政府将华为及其关联企业列入所谓“实体名单”后，一些美国公司已经迫于无奈中止与华为的合作。据外媒报道，包括英特尔、高通、赛灵思和博通在内的美国芯片制造商告诉员工，他们将暂停向华为供货，直至另行通知为止。

而谷歌的母公司Alphabet也暂停了对华为的部分业务支持，涉及硬件、软件和技术服务交易方面，但并不涉及开源项目部分。这意味着华为还可以继续使用安卓系统作为其操作系统，但无法获得谷歌提供的其他服务，比如谷歌对安卓系统的后续升级，以及Google Play、Gmail和Youtube等一系列热门应用程序的访问权限。

不少分析认为，此举将对华为智能手机业务的海外发展造成巨大打击，对手机品牌的忠诚度一时间很大可能会让位于对谷歌移动服务（GMS）的忠诚度，尤其在欧洲地区。

华为方面则回应，华为和荣耀品牌的产品，包括智能手机和平板电脑，产品和服务在中国市场不受影响，请广大消费者放心使用和购买。未来这家公司仍将持续打造安全、可持续发展的全场景智慧生态，为用户提供更好的服务。

终止合作亦非谷歌本意，对其而言不啻自断一臂。华为已是世界上第二大的安卓使用厂商，2018年智能手机出货量超过2亿台，且今年有望冲击市场第一位置，可谓“要实惠有实惠、要牌面有牌面”；同时，它亦是整个安卓阵营中的重要技术贡献者，比如解决了安卓系统一直以来为人所诟病的“越用越卡”的问题。任正非在21日的采访中亦表示，“谷歌是一家好公司，而且是一家高度负责任的公司，它也在说服美国政府解决这个问题，我们也在讨论变通的救济方案”。

“备胎”转正

芯片和操作系统无疑是智能手机关键中的关键，后者更是承载各种应用程序的地基。正如华为海思为极限生存所打造的芯片“备胎”一夜间全部转正一样，华为操作系统的“备胎”也即将转正。

余承东今年3月份接受媒体采访时承认华为自研操作系统确实存在，可用于手机和电脑，但仅作为Plan B来应对无法使用安卓和Windows的情况。有知情人士称，这套系统的开发自2012年就已开始。

外界传闻，它可能将以“鸿蒙”命名，已对Linux大量优化（已开源），可用于华为手机中（安全部分）。

按老余的说法，这套系统目前已经打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，并兼容全部安卓应用和所有Web应用。如果安卓应用重新编译，在这套操作系统上运行性能提升将超过60%，是面向未来的微内核。

今秋、明春两个时间点是下一代Mate和P旗舰机的发布时间，新机推出前还要测试、备货，一般至少需要几个月的时间。也即是说，最长半年内如果无法解决美国禁令问题，或者与谷歌寻找到一个折中的办法，上马这套系统就是“板上钉钉”了。

越快越好

站在旁观者的角度，华为上马自研操作系统越快越好，至少在部分新机上。待到商讨出折中办法或解禁后再转回安卓操作系统，或者双系统并进。

一方面，随着和谷歌大部分业务合作的中止，华为对海外市场的收缩理应有所预期，推出自研操作系统重新培育市场，以5G连接性和AI上的优势堂堂正正竞争，未尝不能“置诸死地而后生”；当断不断，反而容易使运营商、销售伙伴和消费者对华为手机“未来操作系统不能升级”或“无法取得GMS认证”这样的不确定性生疑，产生连锁反应。

另一方面，华为如今的遭遇令国人群起支持，对于更换国产操作系统的接受度可谓在最高点上，只要不是太差都愿意为此“埋单”；同时，预计购买华为手机的消费者也将增多，本土市场的出货量增长或可部分抵消海外出货量的下降。

纵观外界对于华为上马自研操作系统的担忧主要有三方面，系统性能、用户习惯和生态支持。但从余承东此前的发言和华为消费者业务软件部总裁王成录的《华为手机操作系统往事》一文来看，问题可能并没有想象中的那么大。

系统性能上，华为拥有强大的技术研发实力，此前已经对安卓深度优化、贡献了不少核心的技术，且自研操作系统已经开发多年、完善度可期。比如按《华为手机操作系统往事》的说法，针对安卓系统长期使用后容易卡顿和死机，华为经详细分析、反复验证找出了四大主因，并通过引入AI进行安卓组建优化、智能内存调度、智能CPU调度和智能存储调整等方式予以解决。其中，通过用F2FS文件系统来替换安卓原生的文件系统，解决了存储碎片化问题，2018年谷歌将F2FS吸收到安卓原生版本中。

用户习惯方面，华为EMUI本身就是安卓的“魔改”版本，换了内核之后只要外在的界面、操作方式不动，完全可以实现用户使用习惯不变。

生态系统可能是最重要的一点，做出一款操作系统不难，难的在于构建起其背后的应用程序的生态。不过按老余所说，华为自研操作系统可以兼容全部安卓应用和所有Web应用——这也符合此前声明中“华为有能力继续发展和使用安卓生态”的说法，但在海外兼容会否遭遇法律问题还存疑。华为同P30一起发布的准备了5年之久的方舟编译器应该就是实现兼容的“大杀器”，这是一个脱离安卓虚拟机体系的发明，可以将多种高级语言翻译成能直接被计算机或虚拟机执行的目标代码，且支持跨平台，据说上线前还与谷歌进行了深度沟通。

当然，未来变数尚多，目前还未到盖棺定论之时。不过“打铁还需自身硬”、“手中有粮心中不慌”，当面临“断供”时有一套备份至少不会束手无策。而美国政府的霸道行为只会激发华为和其他中国厂商们加快自给自足的过程，从长期来看反而对其自身不利。