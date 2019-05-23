ARM与华为停止业务往来，麒麟芯片怎么办

摘要：「ARM是华为智能手机芯片设计的基础，所以，这对华为来说是一个不可逾越的障碍。」

当地时间5月22日，BBC News 报道称，有曝光的内部文件显示，英国半导体IP提供商ARM将和华为及其附属公司停止业务往来。ARM指示员工不得向华为、海思或其他任何相关实体「提供支持，供应技术（软件、代码或其他更新）和进行技术讨论」。

ARM在这份内部文件中，提到了公司的相关产品设计包含了「美国原产技术」（US origin technology），所以，ARM的决定是遵从特朗普政府发布的贸易禁令的结果。

报道指出，虽然华为和海思仍然可以继续使用和生产现有的智能手机芯片，比如麒麟980（ARM消息人士表示即将推出的麒麟985估计不会受到影响），但却不能再向ARM寻求相关帮助。

ARM表示公司「遵守美国政府提出的所有最新规定」并拒绝进一步置评。华为发布声明称，「我们重视与合作伙伴的密切关系，但也认识到他们中的一些由于政治动机的决定而承受的压力。我们相信这一令人遗憾的局面能够得到解决，我们的首要任务仍然是继续向全球客户提供世界一流的技术和产品。」

无法跨越的障碍

「ARM是华为智能手机芯片设计的基础，所以，这对华为来说是一个不可逾越的障碍。」市场研究机构CCS Insight分析师Geoff Blaber说。

据2017软银世界大会数据，当前全球约99%的智能手机都在使用ARM的芯片架构。对具备芯片设计能力的手机厂商而言，ARM始终是个都无法绕开的名字。苹果的A系列、三星的Exynos、高通的骁龙系列和华为的麒麟芯片都是在ARM架构（指令集）的基础上进行再设计。前提是，ARM将IP授权给了这些厂商。Arm 通常是收取一次性技术授权费用和版税提成。

换句话说，华为海思并不具备所有的芯片设计能力。海思属于「无工厂」（Fabless）模式的芯片厂商，从ARM取得芯片设计蓝图，再进行设计，最后再让台积电等「代工厂」（Foundry）进行制造。有能力把握从设计，到制造、封装测试以及投向消费市场等所有环节的厂商，被称为「整合设计制造商」（IDM, Integrated Device Manufacturers），比如英特尔。

今年1月，华为获得了ARM指令集ARMv8的永久授权，但授权只是限于这个型号的架构。如果ARM和华为停止业务往来，华为未来的芯片设计就拿不到最新、最先进的ARM架构授权。

BBC的报道还提到，禁令似乎也适用于在去年4月底投入运营的ARM中国合资公司（ARM mini China），据悉，ARM 拥有ARM中国49%的股权。ARM 中国接管ARM 在中国市场的所有业务，包括授权和版税。

双重困境

剧变已经开始。当地时间5月20日，先是Google暂停与华为相关的业务，后有美国各大芯片制造商冻结与华为的供应协议。之后，美国商务部宣布，将对华为的禁令延迟90天实施，禁令8月中旬才会生效，理由是，华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务问题。

虽然90天属于「休战期」，但ARM 的一名消息人士告诉BBC News，员工目前没有收到能和华为及其附属公司再次合作的通知——甚至是临时合作。科技媒体The Verge表示，目前尚不清楚ARM 只是对美国商务部的禁令作出反应，还是直接停止和华为的业务往来。如果是后一种情况，那同样给华为供货的半导体公司也会有所行动。目前，美光、Skyworks和Qorvo为华为的部分手机提供存储和网络组件。

另外，微软上周末从微软在线商店删除了华为笔记本电脑列表，甚至，人们无法在微软商店中搜索到华为的任何硬件设备。The Verge 认为，90天延期可能并不适用于笔记本电脑的Windows授权事宜。微软拒绝对多家媒体发表相关回应。

而微软旗下的开源社区Github也传来了不好的消息。这个全球最大的开源代码托管平台，在官网赫然写着的「GitHub.com、GitHub Enterprise Server以及您上传到任一产品的信息可能受美国出口管制法律的约束，包括美国出口管理条例（EAR）。」挑起了人们紧张的神经。

华为要面对的，是「软」和「硬」的双重困境。

双向突破

今年3月，华为消费者业务CEO余承东在接受德媒《世界报》的采访中表示：「华为确实已经准备了一套自研的操作系统，但这套系统是以防未来一旦不能使用Android或Windows等系统的Plan B，华为还是更愿意与谷歌和微软的生态系统合作。」5月21日晚间，余承东进一步透露华为自研系统最早今秋面市，他表示，华为的OS打通了手机、电脑、平板、电视、汽车、智能穿戴，还兼容全部安卓应用和所有Web应用。

另外据彭博社报道，在特朗普政府发布禁令之前，华为已经储备了足够的芯片和其他重要组件，以保持其业务运行至少三个月。消息人士还称，华为最晚从2018年中以来就开始「未雨绸缪」，在设计自家芯片的同时囤元件。而禁令的发布正值中美贸易谈判的敏感时期，知情人士告诉彭博社，华为高管认为，他们的公司已经成为谈判的筹码，如果达成贸易协议，他们将能够恢复从美国供应商那里购买产品。

对于「软硬封锁」，华为都发表了比较乐观的回应。但此次来自ARM 的「封锁」，对华为的影响将会更大。全球信息咨询公司IHS Markit的分析师Lee Ratliff评论道，不止华为，「世界上每一家半导体公司都会受到影响」。他还表示，「他们无法用新的内部设计轻松替换这些部件，因为中国的半导体产业才刚刚起步。」