因沉迷“吃鸡”游戏，印度少年成为奥运射击选手

许多保守派主张暴力游戏会为青少年带来不良影响，不过他们可能得看看这个例子。两年前，Divyansh Panwar只是个沉迷于“吃鸡”的《绝地求生》（PUBG）游戏玩家，他的父亲担心他持续沉迷游戏，将他送去参加训练，两年后，这名少年在射击奥运资格赛获得银牌，并将代表国家出战2020东京奥运。

2017年《绝地求生》游戏在全球爆红，当时14岁的Divyansh Panwar也搭上这股热潮，成为《绝地求生》的忠实玩家，在父母眼中，他荒废了学业、练习，因此挨了不少骂。出于绝望，Divyansh Panwar的父亲将他送到射击训练场参与训练，好远离《绝地求生》这款游戏。

没想到游戏与现实一拍即合，玩《绝地求生》的经验帮助他在射击上取得佳绩，训练两年后，16岁的Divyansh Panwar在今年4月底举行的ISSF中国北京世界杯暨奥运资格赛中，他在10米气步枪决赛夺得银牌，并为印度在东京奥运夺得出赛名额。

赛后Divyansh接受访问时提到，过去他真的很喜欢玩《绝地求生》，现在他喜欢的是射击。不过他的父亲倒是表示“我想他在结束后一定会来一场《绝地求生》”。

这么一说...如果喜欢玩烹饪游戏，或许可以参加下一届食神大赛。