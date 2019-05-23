尼康发布全新固件Ver 2.0：新增眼部识别AF

5月16日尼康如约发布了新固件，为全幅微单Z6、Z7提供了眼部识别AF功能。不同的是，新固件版本号从早说所说的Ver 1.1跃升到Ver 2.0，尼康新固件提升真的有如此厉害么，一起通过Z7机身与Z 24-70mm f/2.8 S镜头看看。

▲激活眼部识别AF的Z7

在Ver 2.0版固件最重要变化是下面几点：1.新增了眼部识别AF（尼康官方说法是眼睛侦测AF）;2.提升暗光AF性能；3.解锁高速连拍（高速连拍延长，H+）的自动测光限制；4.自动切换快门类型。

在所有升级中最引人注目无疑是眼部识别AF功能，在Z6、Z7升级新固件后，在自定义设定菜单中的a4子菜单中看新选项“脸部和眼睛侦测开启”。跟其它相机相似，Z6、Z7的眼部识别AF只能在广域自动对焦模式（自动区域AF）上使用，支持AF-C、AF-S。眼部识别AF好不好用关键是被摄人物占到画面多大比例时眼部识别AF才会启动，又能识别多少双眼睛，AF精度如何，我们使用了Z7以及Z 24-70mm f/2.8 S镜头测试了一下。

Z7激活眼部识别AF范围不算宽松，横构图下至少人物上半身占据整个画面才会激活，也就是说横构图下拍摄半身人像或特写画面时采用使用眼部是被AF，若是你拍摄的是全身人像Z7只会使用脸部识别AF。

▲ISO 64，1/200s，f/4.0

▲上图是使用Z7眼部识别AF拍摄的照片，要激活眼部AF至少得拍半身人像，下图是眼睛部位100%裁切

在眼部识别AF对焦下，Z7的对焦精度相当好，识别哪只眼睛焦点就在哪只眼睛上，即使眼睛位于画面边缘也不受影响。

当画面中出现多个人物时，Z7最多能识别6双眼睛——我们使用Z7翻拍了NASA航天员集体照，在画面出现8个人物时，Z7最多能识别出6双眼睛，其它人物Z7仅作了人脸识别AF。在画面同时出现6个或更多人物时，摄影师需要做的是把多个人物都控制在景深范围内，此时眼部识别AF用处不大了，Z7能识别6双眼睛相当够用了。

在Ver 2.0版固件中，尼康眼部识别AF功能已跟上主流水平了，但限于45MP的CIS读取速度，Z7的眼部识别AF谈不上爽快，相信在Z6上表现会更好。比较有趣的是，在使用Z7拍摄时无意中实现了“狗眼识别对焦”。下图是使用眼部识别AF拍摄的狗狗，在相机对焦一瞬间启动眼部识别AF了，把对焦点锁定在狗狗的双眼上，但相机很快识别被摄目标不是人类，迅速从眼部识别AF切换到脸部识别AF，在按下快门时更是切换到普通的广域AF。

▲ISO 64，1/320s，f/2.8

▲100%裁切

最终成片焦点仍是落在狗狗眼睛上，而不是同样高反差、更靠近镜头的狗鼻子上。动物眼睛识别AF、人眼识别AF间不存在太大的技术鸿沟，关键点在于对焦点数量足够多、密度足够高，说不定下一版固件中Z6、Z7就能实现动物眼部识别AF了。

在眼部识别AF光环下，提升暗光AF性能、解锁高速连拍的自动测光限制反而不受普通用户重视，可笔者认为这两点才是最大改进，尤其是对Z6来说。在升级新固件后，Z6搭载最大光圈f/2.0镜头时，相位差自动对焦系统可在-3.5ev暗光环境下工作，若使用低光度自动对焦更可提升至-6ev，Z7对应数字分别是-2ev、-4ev，超越所有无反/微单相机——松下S1、佳能EOS R的-6ev AF分别是建立在f/1.4、f/1.2光圈上的，索尼A9在使用f/2.0镜头时只能做到-3ev。

▲Z7与Z 24-70mm f/2.8 S拍摄的照片，焦点在画面左下角的点光源上，拍摄时安装了光害滤镜；拍摄参数：ISO 400+2ev，4s，f/2.8

因此Z7使用Z 24-70mm f/2.8 S自动对焦星星、黑夜中点光源时变得非常轻松，使用微点AF模式，将对焦框放在星星等点光源上，半按快门就合焦了。

▲AF、AE才是Ver 2.0最可怕的提升

在解锁高速连拍的自动测光限制，Z6可实现12FPS带AE/AF高速连拍，仅次于D5、1DX II和A9三款在售相机，远超同价位产品，Z7是高像素微单（40MP+）中带AE/AF连拍最快的相机了（9FPS）。

在升级了Ver 2.0固件，Z6、Z7性能、功能都能获得大幅度提升，尼康将Ver 1.1改名为Ver 2.0不为过，在CES 2019上尼康许诺的新功能只差RAW视频了。

Z7使用眼部/人脸识别AF混合拍摄的照片：

▲ISO 64，1/1000s，f/2.8

▲ISO 64，1/100s，f/2.8

▲ISO 64，1/640s，f/2.8

▲ISO 64，1/1250s，f/2.8

▲ISO 64，1/800s，f/2.8