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性感蔡澈在线撒糖，奔驰宝马官方CP最为致命

2019-5-23 14:20:47来源：爱活网作者：Picca责编：骑士评论：

在戴姆勒集团呆了42年，连续12年担任CEO，对于戴姆勒和梅赛德斯奔驰来说，蔡澈已经成为了他们的标志性人物。而在今天，年满66岁的蔡澈博士选择卸任戴姆勒董事会主席以及梅赛德斯奔驰全球总裁，正式宣告着奔驰蔡澈时代的结束。

不过在一众感叹和致敬声中，宝马却发布了一条用来调侃蔡澈退休的“致敬”视频，视频里在众人环绕下退居田园的蔡澈终于选择做回自己，驾驶着宝马i8迎来自己的退休生活。

而在视频发布之后，宝马和奔驰的官博还在社交平台好好的秀了一波恩爱，行吧，这狗粮我先干为敬。

视频观看：点此链接

当然这也不是宝马奔驰这对老CP的第一次互相调侃，2016年吧宝马在庆祝自己成立100周年纪念时奔驰也送来了一封海报，表示没有宝马的那30年里自己过的很孤独（奔驰在1886年制造第一辆汽车，比宝马公司成立早了30年）。

这狗粮撒的确实精妙，一方面是猝不及防的秀了一波恩爱，另一方面还暗示了一下自己比宝马这个百年品牌还要老上30年，若论经典，自然是自己更有厚重感。当然宝马秀起来也是毫不示弱，在海报的标志性宝马“双肾”下加入一抹小胡子调侃奔驰的老派德国人作风，不过现在回头看看，宝马也许在那时候就已经有调侃蔡澈的意思了。

同为百年品牌，奔驰与宝马相爱相杀了多年，已经算得上是亦敌亦友的关系，而现在两家也还稳定着德系一线豪华品牌的地位，看来这份CP我们还要嗑上多年了。

奥迪：天天说BBA，现在只有BB没有A，是我不配有姓名。

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关键词：奔驰宝马

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