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1599元起售！OPPO K3正式发布：骁龙710+VOOC 3.0闪充

2019-5-23 14:24:18来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家5月23日消息 今天，OPPO在北京举行OPPO K3手机新品沟通会，OPPO K3手机起售价为1599元。

OPPO K3手机采用了高通骁龙710处理器，全系标配UFS2.1闪存，LPDDR4x双通道运存，支持最高8GB+256GB内存组合；拍照方面，OPPO K3配备前置1600万AI智慧美颜摄像头，后置超清夜景2.0，暗光环境下依旧清晰明亮呈现。

OPPO K3采用了炫彩渐变设计和3D多彩机身，在配色上有星云紫、秘境黑、晨曦白三款，前置摄像头则采用了光棱升降结构摄像头，屏幕则是无刘海全景屏。

其他方面，OPPO K3采用第六代屏幕指纹技术，补偿式投光，解锁速度提升28.5%；内置3765mAh电池，支持VFC快充算法，充电时间可减少25%；Game Boost 2.0玩游戏更流畅，并有全新的FrameBoost、TouchBoost等加速技术，王者荣耀稳定性提升35.6%，卡顿概率下降50%，游戏触摸性能提升16.2%。

OPPO K3 6+64GB版本售价1599元，8+128GB版本售价1899元，8+256GB版本售价2299元。其中6+64GB版本和8+128GB版本将在今天下午三点至晚24点享受100元优惠的抢先购。

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关键词：OPPOOPPO K3

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