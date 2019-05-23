宏碁升级Nitro 5和Swift 3笔记本：采用新一代AMD Ryzen 7平台

IT之家5月23日消息 宏碁今日宣布，将Nitro 5和Swift 3笔记本进行升级，搭载了最新的AMD Ryzen 7平台。

宏碁更新其Nitro 5游戏笔记本电脑和Swift 3轻薄笔记本电脑已经有很长一段时间了；现在，宏碁对两款产品进行了升级。

宏碁Nitro 5游戏笔记本将处理器从2700U提升到AMD Rzyen 7 3750H，其采用了4核/ 8线程的设计，基础频率2.3GHz /动态可达4GHz。这是一个从2.2 GHz四核处理器到2.3 GHz的飞跃。与Radeon RX 560X专用图形相结合，可以帮助缓解之前遇到的问题。其他方面，仍然采用15.6英寸的全高清屏幕和CoolBoost功能，以保持系统冷却。它具有多种连接选项，包括具有2×2 MU-MIMO的Wi-Fi 5，USB-C 3.1 Gen 1，HDMI 2.0等。

Acer Swift 3也从2700U上升到AMD Radeon 7 3700U。与Nitro 5不同，专用的GPU只是可选项，但是有了Radeon RX540X，轻薄的笔记本可以成为一个工作站和一个游戏站。和Nitro 5一样，新款宏碁Swift 3保留了所有其他功能，包括1.45公斤的重量、17.95毫米的厚度和180度的14英寸平板屏幕。

宏碁尚未公布这两款升级机型的上市细节和价格，两款机型将于5月28日至6月2日在中国台湾展出。