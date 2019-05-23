2019Twitter中国品牌出海影响力报告：华为大疆等上榜

5月23日下午消息，全球社交网络平台Twitter今日在北京举办2019年Twitter出海营销高峰会。会上，Twitter携手FT中文网联合发布《2019 Twitter中国品牌出海影响力报告》，并首度公布“最具海外影响力品牌奖”。

报告基于Twitter平台大数据，聚焦高科技、游戏、移动应用及跨境电商行业，通过从内容质量、更新频率以及互动等维度分析这些领域中的出海主力品牌在Twitter平台上的营销表现，评选出“最具海外影响力品牌奖”。

在高科技领域，上榜的中国企业包括（按首字母顺序排名）：大疆创新、荣耀、华为、联想、一加、OPPO、TCL、传音控股、vivo和小米；游戏领域上榜的中国企业包括网易、腾讯等；电子商务领域包括阿里云等等。

Twitter亚太区总裁Maya Hari表示：“中国品牌出海是一个长期的趋势，并且已经进入到由‘互动和对话’驱动的新阶段，在这个过程中，如何更精准地提升品牌认知度，并与目标消费者产生情感共鸣，是很多企业面临的挑战，而Twitter则为他们提供了一个连接全球文化，实时把握海外市场脉搏和消费趋势的平台。”

截至2019年第一季度末，Twitter上聚集了1.34亿可货币化日活用户（Monetizable DAU），同比增长11%。这些用户产生的话题标签，成为品牌追踪、洞察受众关注点和兴趣点的渠道，从而更有效地参与当地用户对话。

此外，Twitter实时性和互动性的广告解决方案能够帮助出海企业讲好品牌故事。例如，品牌可以借助Twitter的对话式视频广告工具为用户提供符合其兴趣点的视频广告。2018年，Twitter平台的视频广告业务收入占据其全年总收入的50%以上。Twitter还为中国出海品牌提供网红营销一站式服务，帮助品牌获取更多曝光。

Twitter大中华区董事总经理蓝伟纶表示：“中国企业的海外业务增长很大程度上得益于他们对于品牌营销的持续投入，对目标市场和受众的倾听，而非只注重粉丝增长、转化率、下载量等短期指标。未来，我们将持续助力中国品牌触达海外高价值用户，帮助企业讲好故事，打造中国品牌的‘世界名片’。”