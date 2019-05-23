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WWDC App更新：带来新功能和有趣新贴纸

2019-5-23 16:01:18来源：威锋网作者：Ruins责编：懒猫/实习评论：

在今天向媒体发送关于WWDC发布会的邀请后，苹果将携配有可定制霓虹灯图标和新贴纸等新功能WWDC App为全球开发者大会预热。

更新的WWDC应用程序现已经可以在App Store上下载：除了新的霓虹灯图标和新的动画贴纸外，还包括许多我们之前见过的功能。

通过WWDC应用程序可充分体验2019年的苹果全球开发者大会。即使不能身在圣何塞亲临现场，果粉们仍然可以每天跟进关于iOS和macOS的动态，并全年观看视频点播。同时苹果已经将WWDC的应用体验延伸至了Apple Watch端，用户现在可以随时在手腕上获得自己所关心的信息。

WWDC App功能介绍

• 观看iOS和tvOS上的实时流媒体会话。

• 从今年和往年的视频中流式传输或下载WWDC视频。

• 在一台iOS设备上观看，然后在另一台iOS设备或Apple TV上从上次停下的地方跟进。

• 浏览会话、实验室和特殊事件的时间、位置和说明。

• 访问资源、文档、示例代码和相关内容。

• 发现相关会话、实验室和视频。

• 将计划项目标记为收藏夹。

• 随时了解最新消息，获取重要通知以及查看新照片。

• 使用室内位置在圣何塞麦克内里会议中心找到您的路线。

• 将您的通行证添加到电子钱包，以便在WWDC上更快地办理签到手续。

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关键词：WWDC

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