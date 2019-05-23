对话杨元庆：希望今年创最好盈利，要震慑住谣言

5月23日下午消息，联想集团今日发布财报。联想集团董事长兼CEO杨元庆在接受新浪科技等采访时指出，联想一直以来都是中国公司，源自中国，大本营一直都在中国。我们要更重视中国，放在最重要的位置上，“去年创造了营业额更高，希望今年创造历史最好的盈利”。

谈财报：希望新财年创造最好盈利

财报显示，联想第四季度营业额连续第七个季度实现年比年增长，达790亿人民币，同比增长达10.1%；全年营业额创历史新高，首次突破500亿美元，达510亿美元，折合人民币3422亿元，年比年增长12.5%。

对此，杨元庆表示，前几年，移动业务亏损严重，去年动了“大手术”来控制费用，现在见到了效果，移动业务已扭亏为盈。未来，联想业务还需要进一步优化，希望数据中心业务也像移动业务一样，扭亏为盈。

“我们希望保持双位数增长”，杨元庆称，目前联想有三块核心业务，都有很大的增长空间，“手机业务，虽然整个市场都处于下降趋势，但是联想专注在有限的市场上，所以有更大的成长空间”。此外，联想还要靠创新来驱动增长。

“去年创造了营业额更高，希望今年创造历史最好的盈利”，杨元庆说道。

谈谣言：一定要起到震慑作用

不久前，网上有传言“联想断供华为”。联想集团深夜发布声明辟谣。仅仅两小时后，造谣者在网上公开道歉。

对此，杨元庆表示，造谣者已经道歉了，“我觉得这起到了震慑作用。有些内容一看就是谣言，希望媒体不要让谣言蔓延”。

他指出，联想一直以来都是中国的公司，源自中国，大本营一直都在中国。我们要更重视中国，放在最重要的位置上。

今年4月，联想集团高级副总裁兼首席战略市场官乔健指出，今年要提升用户口碑、提升品牌认知度和美誉度。其中就包括构建内外部关系的“对话工程”，要以社交媒体为核心，与用户构建对话平台，使品牌以更接近用户的语言和方式与外界沟通。

谈竞争：根据对手调整供应链策略

杨元庆表示，在应对突发情况时，联想有更大的灵活性，“现在我们要看竞争对手，希望在这方面，不能比竞争对手有明显劣势。如果他们调整，我们也会调整，现在在一个水平线上”。

杨元庆指出，根据竞争环境，联想将调整供应链的策略，“我们更加灵活，供应链可以自己掌控，而对手绝大多数都是外包的。我认为，联想是把创新和效率，结合的最好的一个厂商，这是未来手机和数据业务成功的法宝”。